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在青年友好型城市建设中当先锋——访市第十二次党代会代表李华敏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 13:52

　　“青年因城市而聚，城市因青年而兴。市委工作报告提出，打造聚合创新资源的平台城市，让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。”市第十二次党代会代表、团市委书记李华敏说，将持续发挥青春之智、贡献青春之力，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献青春力量。

　　李华敏表示，全市共青团系统要在深思细做融会贯通上当表率，第一时间以多种形式进行学习宣传贯彻，组织动员全市广大青少年，结合实际广泛开展学习宣传活动，切实将思想行动统一到市党代会精神上来。要在青少年思想政治引领上当示范，着力发挥团组织联系服务青年的桥梁纽带作用，坚持与青年“面对面”“心贴心”沟通，更多关注青年特点、青年需求、青年体验，做细做好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的各项工作。要在青年友好型城市建设中当先锋，充分发挥助手和后备军作用，提高服务青年的精度、准度、速度，不断增强青年人的体验感、认同感、幸福感。(洛报融媒记者 李冰/文 记者 鲁博 李卫超/图 )
[ 责任编辑：唐好优 ]
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