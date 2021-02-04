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奥运冠军鲍珊菊的家乡将举办“中原大虎岭首届体育文化节”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 11:53
与会领导共同启动中原大虎岭首届体育文化节

　　“这里是奥运冠军鲍珊菊的家乡，这里是大虎岭体育休闲小镇。”27日下午，汝阳县在雅文虎山温泉召开新闻发布会，宣布“中原大虎岭首届体育文化节”将于10月10日隆重开幕，并会向全省户外运动爱好者发出邀请。

位于大虎岭观光大道上醒目的小镇标识

　　汝阳县“中原大虎岭首届体育文化节”开幕式地点定在陶营镇上坡村。这里是2020东京奥运会场地自行车赛冠军鲍珊菊的家乡，也是该县今年精心打造的一个“体育休闲小镇”。项目所在地南靠大虎岭林场、北邻景观大道，内有原始森林、水库、石林和温泉等自然景观，资源优势雄厚。其核心景区距二广高速出入口仅有4公里，距洛阳市区50公里，交通方便快捷。小镇内已经建成徒步步道、自行车赛道、乡村主题民宿、健身游园等多个项目。

　　雅文虎山温泉，是以室内外温泉洗浴和游泳为主的现代化乡村生态旅游园区，绕村而过的景观大道是洛阳市十条“最美乡村旅游线路”之一。

航拍大虎岭上坡村

　　据悉，建设“体育休闲小镇”，举办体育文化节，是汝阳县落实市委市政府关于南部四县高质量发展、积极推进省级全域旅游示范区创建而取得的成果之一。在10月10日的开幕式前后，汝阳县将在这个体育休闲小镇周边举办七项体育赛事，分别是太极拳、徒步穿越、自行车、马拉松、垂钓、篮球和游泳比赛。其中，自行车赛、马拉松赛、垂钓比赛、篮球比赛和游泳比赛，都已面向全省发出邀请，并设置了丰厚奖项。

　　此次活动开幕期间，在举办体育赛事的同时，汝阳县还将在上坡村开展摄影书画展览、非遗项目展演等文化活动。(洛报融媒记者 罗兴涛 通讯员 周豪科 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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