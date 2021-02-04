洒水车为何雨天还要洒水？有这些方面因素

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：近期，洛阳降雨天气频繁，洒水车为何还要冒雨出来洒水作业？ 近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：近期，洛阳降雨天气频繁，洒水车为何还要出来洒水作业？ 对此，洛阳市城市管理局回复回复：根据《河南省住房和城乡建设厅关于颁布(试行)的通知》(豫建城〔2017〕52号)明文规定，“如遇雨天，污染严重的路面可利用雨水进行道路冲洗。”下雨天，道路上的积尘泥土经过雨水浸泡，变得松软，且附着力降低，容易转变为泥浆。这时，用洒水车上的高压喷头进行路面冲洗，再用多功能机扫车进行收集，能够彻底清除顽渍，起到事半功倍的效果。同时也能消除车辆打滑，行人滑倒的隐患。而在晴天，这种积尘经过车辆碾压，附着力更强，反而更加难以清扫。此外，下雨天道路上的树叶、纸屑及塑料袋等垃圾易与路面粘连，给机扫作业带来不便，人力清扫费时又不安全，还会对交通带来影响。因此，雨天采用洒水车冲洗后再用机扫车进行清扫，是为了更好地清洁路面。在作业时，会根据雨势选择不同时段进行作业，小雨时及时进行冲洗，如果雨势较大则会停止冲洗作业。 雨天洒水车作业时，针对道路情况，驾驶人员会结合道路实际，放缓速度，控制水压，开启警示信号提醒行人注意，以避免影响行人正常通行。 >>>点击查看原文⑥