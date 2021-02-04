突出防范重点 严格落实责任 坚决守护人民群众生命安全

27日晚，在收听收看全省防汛工作视频会议后，我市接着召开全市防汛工作视频会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就扎实做好近期防汛及本轮降雨过程防范应对工作提出要求。

27日晚，在收听收看全省防汛工作视频会议后，我市接着召开全市防汛工作视频会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就扎实做好近期防汛及本轮降雨过程防范应对工作提出要求。

会议强调，此次降水强度大、范围广，与前期降雨重点地区重叠度高，发生地质灾害的可能性较大，各级各部门要认清严峻形势，坚决克服麻痹思想，扎实做好防范准备工作，确保人民群众生命安全；要突出防范重点，防山洪、防地质灾害、防水库漫溢、防河道决堤、防城市内涝，保证水库、河堤等水利设施安全，加强对危险区域、路段的管控，全力确保安全；要提早转移人员，扎实做好危房危窑、临坡临崖群众撤离转移工作，开展全方位拉网式排查，做到应转尽转、应转早转、应转必转；要提前预置力量，发挥水利、气象等技术支撑作用，强化乡村干部骨干作用，提前做好抢险救援、物资准备；要严格落实责任，压实乡镇主要领导和包村责任人责任，严格值班值守，时刻和群众在一起，科学及时应对灾情，坚决守住不发生人员伤亡底线。

王军参加会议。（记者 王雨）