洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

突出防范重点 严格落实责任 坚决守护人民群众生命安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.28 09:05

　　27日晚，在收听收看全省防汛工作视频会议后，我市接着召开全市防汛工作视频会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就扎实做好近期防汛及本轮降雨过程防范应对工作提出要求。

　　会议强调，此次降水强度大、范围广，与前期降雨重点地区重叠度高，发生地质灾害的可能性较大，各级各部门要认清严峻形势，坚决克服麻痹思想，扎实做好防范准备工作，确保人民群众生命安全；要突出防范重点，防山洪、防地质灾害、防水库漫溢、防河道决堤、防城市内涝，保证水库、河堤等水利设施安全，加强对危险区域、路段的管控，全力确保安全；要提早转移人员，扎实做好危房危窑、临坡临崖群众撤离转移工作，开展全方位拉网式排查，做到应转尽转、应转早转、应转必转；要提前预置力量，发挥水利、气象等技术支撑作用，强化乡村干部骨干作用，提前做好抢险救援、物资准备；要严格落实责任，压实乡镇主要领导和包村责任人责任，严格值班值守，时刻和群众在一起，科学及时应对灾情，坚决守住不发生人员伤亡底线。

　　王军参加会议。（记者 王雨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    鹈鹕戏水

    金秋果实

    蜗牛恋菊花

    鸽子
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605