今日洛阳上午阴天有大雨 最高气温跌破20℃

洛阳今天上午阴天有大雨，下午到夜里小雨转多云，气温16℃到19℃。

又一次强降水天气过程来袭。昨日，市气象局发布重要天气报告提醒，27日夜里到28日，洛阳有大雨，部分地区有暴雨，需加强防范。

此次强降水受西风带低槽东移、副热带高压东退影响，大雨从昨天夜里开始，持续到今天，根据预测，新安、孟津、洛宁、栾川、宜阳、嵩县部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，累积过程降雨量在40毫米到60毫米，局部地区80毫米到100毫米，最大小时雨量20毫米到40毫米。

本次降水强度大、范围广，落区与前期有重叠，可能引发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝和农田渍涝。昨天下午，市自然资源和规划局发布洛阳地质灾害气象风险预警提示称，27日20时至28日20时，地质灾害预警达到橙色的地区有：栾川县局部、洛宁县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。地质灾害预警达到黄色的地区有：偃师区大部、孟津区大部、新安县全境、栾川县大部、嵩县全境、汝阳县全境、宜阳县全境、洛宁县大部、伊川县大部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较大。

今明两天具体天气预报如下：今天上午阴天有大雨，下午到夜里小雨转多云，气温16℃到19℃。明天多云到晴天，气温15℃到29℃。

市气象局提醒，针对此次强降水天气过程，需加强地质灾害隐患点、河道、水库等区域的巡查，密切关注强降水可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害和城乡积涝。部分道路、涵洞、地势低洼处会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，注意出行安全。目前正值“三秋”时节，提请农业部门和农民朋友关注最新天气预报预警信息，抓住后期晴好天气有利时机做好秋作物的收获晾晒。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）