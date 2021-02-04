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破解瓶颈 增创体制机制新优势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 08:32

　　与先行地区相比，制约洛阳发展的根子在体制机制。

　　市委工作报告指出，要以建设全省创新发展综合配套改革市域试点为抓手，着力破解制约发展的体制机制瓶颈，通过增创体制机制新优势激发内生动力、实现后来居上。市第十二次党代会代表、社会各界人士，围绕这一话题寄语建言。

　　完善要素市场化配置 激活基层改革发展内生动力

　　“完善要素市场化配置是增创体制机制新优势的基础。市委工作报告指出，要建立健全城乡统一的建设用地市场，为强化产业用地要素保障机制指明了方向。”市第十二次党代会代表，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛说。

　　李松涛表示，该局将加快推进产业集聚区“百园增效”行动，积极盘活存量土地，严格节约集约用地，积极引导项目建设向利用存量转变，有效提高土地利用效率，进一步拓展全市产业用地空间。

　　中钢洛耐产业园是2021年河南省重点项目，在我市强化要素保障的惠企政策下，该项目土地已取得省政府用地批复，满足开工建设用地需求。中钢洛耐科技股份有限公司总经理助理方胜表示，公司将抓住新经济发展模式历史机遇期，打造广泛联结、紧密互动、深度融合的现代化产业链条，实现高质量绿色发展。

　　市委工作报告指出，要全面激活基层改革发展的内生动力。其中，深化财政体制改革，推动财权与事权相匹配，是重要内容之一。

　　市第十二次党代会代表，市财政局党组书记、局长王国辉表示，将加强财政资源统筹，创新财政支持方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，增强对产业转型、创新驱动、乡村振兴等重大战略任务的财力保障，同时加大民生投入力度，让人民群众共享改革发展成果，在现代化建设新征程中彰显财政更大作为。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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