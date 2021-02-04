让“洛阳制造”成为“盛名”远扬的金质名片

制造业是洛阳的“当家产业”。以科技创新赋能先进制造，既迫在眉睫又正当其时。

制造业是洛阳的“当家产业”。以科技创新赋能先进制造，既迫在眉睫又正当其时。

市委工作报告指出，要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。市第十二次党代会代表、社会各界人士，围绕这一话题寄语建言。

实施产业集群发展行动 持续推动产业转型升级

市委工作报告指出，要实施产业集群发展行动，持续推动产业转型升级，着力提升优势产业集聚度和竞争力。

市第十二次党代会代表，市工信局党组书记、局长赵站伟表示，全市工信系统将立足洛阳现有产业基础，面向未来市场前沿需求，深入开展产业链招商、产业集群发展行动，高水平建设一批新型产业园区，增强产业集聚度和竞争力。实施新一轮工业企业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，推进制造业创新中心建设，加强“专精特新”优秀中小企业培育，推动规模以上工业企业技术创新全覆盖。扎实开展“万人助万企”活动，建立精准帮扶企业长效机制，完善项目建设全流程服务体系，实施高成长性企业提质倍增计划，提升优质企业辐射带动能力。

“扎实开展‘万人助万企’活动，坚持‘项目为王’，常态化开展‘三个一批’活动，市委工作报告中进一步明确要建立健全项目直接落地机制，做好全流程服务，以源源不断的项目建设为产业集聚提供有力支撑。”老城区副中心建设办公室副主任谢向前表示，将通过实际行动解决好企业面临的突出问题和瓶颈制约，让各类市场主体感受到亲清新型政商关系带来的获得感，汇聚起高质量发展的强大动力。