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让创新成为洛阳最鲜明的城市特质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 08:48

　　抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

　　市委工作报告指出，新发展阶段的创新，是以科技创新为核心的全面创新。坚持以创新引领发展，要突出重点、抓好统筹，以重点突破带动全方位创新，更好发挥创新的乘数效应，让创新成为洛阳最鲜明的城市特质。昨日，市第十二次党代会代表、社会各界人士纷纷就这一话题寄语建言。

　　观念再更新 改革再深化

　　发展进入新阶段，思想和行动必须跟上来。市委工作报告指出，要以观念创新开创发展新局。

　　“观念是一切行动的总开关，观念创新是一切创新活动的前提。”市第十二次党代会代表，市科技局党组书记、副局长代伐表示，全市科技系统将顺应新发展阶段、新发展理念、新发展格局对科技工作的更高要求，着力构建全域创新空间布局，突出抓好创新主体、平台、人才、项目等关键环节，实施一批重大科技创新专项，推进关键核心技术攻坚，集中力量攻克一批关键核心技术和“卡脖子”难题，为产业变革和高质量发展提供高效创新供给。

　　作为体制新、机制活的新型研发机构，清洛基地近年紧密联系清华校友资源，汇聚知识、人才、资本等创新资源，让创新活力持续迸发。

　　市第十二次党代会代表、清洛基地执行主任马明星表示，围绕体制机制创新，清洛基地正在推动更名改制，通过更加灵活的体制机制加速科技成果转移转化，不断激发内生动力，并探索与第三方平台合作建设高质量、高水平的新型研发机构，着力打造一流创新平台，为洛阳高质量发展注入强劲动能。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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