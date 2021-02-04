洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

众多福利拼手速！“洛阳好物”电商兴农专场明日19时开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.09.27 21:01

　　又是一载春华秋实，河洛大地礼赞丰收。眼下，2021“洛阳好物”消费季活动正火热开展。28日19时，“电商兴农”专场直播将在洛阳网抖音直播间拉开帷幕，这是继洛阳文旅专场后又一专场直播活动，力掀新一轮“农产品抢购热”，为2021中国农民丰收节增色添彩。

　　日前召开的全市乡村振兴工作会议，强调要全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。本次“电商兴农”专场直播将通过直播带货，全方位、多角度助力我市县域农产品走上品牌化、产业化的道路，实现农民增收和消费提质扩容良性循环，推动疫后、汛后复工复产，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

　　此次直播由洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手搭建桥梁，河南今日头条信息技术有限公司、抖音电商、洛阳网联合承办，从源头严把品控，由头部达人带货，将为“土特产”和旅游商品插上“云翅膀”，全方位助力洛阳名优农产品“出山”，让真正地道的洛阳特产走进千家万户。

　　我市洛宁县、嵩县、栾川县、孟津区、洛龙区等县区多个品牌企业积极参与直播，各区域名优农产品形成合力，共同为乡村振兴添砖加瓦。众多好物低价开抢，不仅有洛宁县“洛水山肴”的上戈苹果、金珠梨膏、牡丹山药粉，嵩县“嵩上好礼”的香菇、银鱼酱、蜂蜜等县域名优品牌美食和旅游商品，还有孟津猕猴桃、杜康酒等口碑尚佳的特色好礼，爆款低至1.9元，品类丰富、价廉质优、健康美味，不仅适合个人和家庭享用，亦是馈赠亲友之佳品。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    原野红醉

    拍下红叶 记住秋天

    金秋果实

    看王城菊展
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605