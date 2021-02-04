众多福利拼手速！“洛阳好物”电商兴农专场明日19时开启

又是一载春华秋实，河洛大地礼赞丰收。眼下，2021“洛阳好物”消费季活动正火热开展。

又是一载春华秋实，河洛大地礼赞丰收。眼下，2021“洛阳好物”消费季活动正火热开展。28日19时，“电商兴农”专场直播将在洛阳网抖音直播间拉开帷幕，这是继洛阳文旅专场后又一专场直播活动，力掀新一轮“农产品抢购热”，为2021中国农民丰收节增色添彩。

日前召开的全市乡村振兴工作会议，强调要全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。本次“电商兴农”专场直播将通过直播带货，全方位、多角度助力我市县域农产品走上品牌化、产业化的道路，实现农民增收和消费提质扩容良性循环，推动疫后、汛后复工复产，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

此次直播由洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手搭建桥梁，河南今日头条信息技术有限公司、抖音电商、洛阳网联合承办，从源头严把品控，由头部达人带货，将为“土特产”和旅游商品插上“云翅膀”，全方位助力洛阳名优农产品“出山”，让真正地道的洛阳特产走进千家万户。

我市洛宁县、嵩县、栾川县、孟津区、洛龙区等县区多个品牌企业积极参与直播，各区域名优农产品形成合力，共同为乡村振兴添砖加瓦。众多好物低价开抢，不仅有洛宁县“洛水山肴”的上戈苹果、金珠梨膏、牡丹山药粉，嵩县“嵩上好礼”的香菇、银鱼酱、蜂蜜等县域名优品牌美食和旅游商品，还有孟津猕猴桃、杜康酒等口碑尚佳的特色好礼，爆款低至1.9元，品类丰富、价廉质优、健康美味，不仅适合个人和家庭享用，亦是馈赠亲友之佳品。