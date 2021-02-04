锚定实现现代化目标 为重振洛阳辉煌而奋斗——全市干部群众高度关注市第十二次党代会（上）

27日，我市干部群众通过多种形式收听收看市第十二次党代会开幕实况。广大干部群众纷纷表示，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻市第十二次党代会精神，坚持以创新引领发展，把建强副中心、形成增长极作为今后一个时期的奋斗目标，强化使命担当，为重振洛阳辉煌不懈奋斗。

27日，我市干部群众通过多种形式收听收看市第十二次党代会开幕实况。广大干部群众纷纷表示，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻市第十二次党代会精神，坚持以创新引领发展，把建强副中心、形成增长极作为今后一个时期的奋斗目标，强化使命担当，为重振洛阳辉煌不懈奋斗。

市住房公积金管理中心党组书记、主任柴强表示，中心全体干部职工将认真贯彻党代会提出的新理念、新思路、新战略，在新的历史起点上接续奋斗，特别是围绕青年友好型城市建设目标，加大对青年人才、刚需家庭、新市民在洛安家落户的支持力度，为实现缴存职工“安居梦”、在建强副中心、形成增长极中发挥积极作用。

“市委工作报告令人鼓舞，让我们信心更强了、思路更清了、干劲更足了。”新安县青要山镇黄北岭村驻村第一书记孙浩洋说，全面推进乡村振兴是洛阳现代化建设的重中之重，青年干部是乡村振兴的建设者和生力军，要“俯下身子”“迈开步子”“撸起袖子”，为洛阳绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷贡献青春力量。

在收看了市第十二次党代会开幕实况直播后，洛阳娄建党雷锋车队志愿者曹伟说：“建设更高品质的幸福洛阳，党代会跟咱老百姓生活密切相关。”推进义务教育优质均衡发展，加快建设健康洛阳，扩大普惠性基础性公共养老服务供给，提高社会保障水平……市委工作报告中许多内容都让他满怀期待。