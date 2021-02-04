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暖心！他们捐献造血干细胞为患者生命“续航”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.27 19:35

　　27日，手捧自己刚捐献的造血干细胞悬液，老城区委宣传部工作人员石智卫说：“由于见证洛阳市第34例造血干细胞志愿者与患者配型成功后深受触动，我主动与区红十字会联系，加入造血干细胞志愿者的行列。”

　　与石智卫有同样想法的还有邙山街道办事处综合执法队的10名工作人员，得知老城区红十字会正在招募造血干细胞志愿者，他们也加入其中。“能用自己的力量挽救生命、传播大爱，这是我心中一直的愿望，我为做这样的事情感到骄傲。”周琦说。

　　此次加入造血干细胞捐献志愿者队伍的爱心人士有15名，老城区红十字会向志愿者颁发荣誉证书。

　　“捐献造血干细胞是采外周血，相当于献血，不会影响身体健康。年轻人拥有强有力的造血功能，造干捐献的最佳年龄在18至40岁之间，所以大量年轻人的参与，可以有效提高配型与捐献的成功率。”老城区红十字会负责人郭燕说，多一人加入捐献志愿者队伍，患者就会多一丝希望，参与造血干细胞捐献的志愿者越多，患者得到救治的机会就会越大。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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