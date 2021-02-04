万人助万企：市中院联合高新区管委会举办“营造法治化营商环境 防范企业风险”专题讲座

为深入贯彻落实省委、市委“万人助万企”活动要求，为企业提供多渠道、多途径的司法服务，开展涉企普法宣传，提升企业风险防范能力，着力打造法治化营商环境，27日，洛阳中院联合高新区(自贸区)管委会举办洛阳“自贸大讲堂”——“万人助万企”暨营造法治化营商环境防范企业风险专题讲座，高新区党政办主任、改革协调局局长张文武主持，自贸区区属相关单位及45家企业代表参加。

为深入贯彻落实省委、市委“万人助万企”活动要求，为企业提供多渠道、多途径的司法服务，开展涉企普法宣传，提升企业风险防范能力，着力打造法治化营商环境，27日，洛阳中院联合高新区(自贸区)管委会举办洛阳“自贸大讲堂”——“万人助万企”暨营造法治化营商环境防范企业风险专题讲座，高新区党政办主任、改革协调局局长张文武主持，自贸区区属相关单位及45家企业代表参加。

讲座中，洛阳中院民一庭庭长刘龙杰以《公司内部治理风险防范》为主题，结合办理涉企有关纠纷案件的司法实践，梳理了企业治理中容易发生纠纷的风险环节，对企业如何更好防范法律风险提出了行之有效的意见建议。洛阳中院民三庭副庭长刘丽娜以《企业在经营过程中的法律风险规避——如何避开合同中的“坑”》为主题，着眼合同的签订、合同履行以及公司对外担保等三个方面，从专业角度分享了企业在经营过程中可能造成存在的法律风险及应对办法。

此次专题讲座现场及交流互动环节，受到与会企业的一致好评。大家纷纷表示，这既是市中院“万人助万企”司法服务助力法治政府建设的生动实践，也是优化法治营商环境，保护民营企业及企业家合法权益的司法注脚，更是人民法院主动延伸司法审判职能，履行普法职责的真实写照。下一步，双方将在专题培训讲座、沉浸式观摩庭审、实质化解企业难题等方面不断加强沟通协调，共同发力，齐驱并进，努力为法治政府建设、法治化营商环境贡献力量。(通讯员/王雨潇 马素莲)