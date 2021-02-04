携程发布国庆河南十大热门景区预测 洛阳4家景区上榜

27日下午，携程发布2021年国庆假期河南旅游预测数据报告。报告显示，北京、上海、武汉等地的游客最爱游河南，河南十大热门景区中，洛阳占4个，龙门石窟排名第一。 27日下午，携程发布2021年国庆假期河南旅游预测数据报告。报告显示，北京、上海、武汉等地的游客最爱游河南，河南十大热门景区中，洛阳占4个，龙门石窟排名第一。 报告预测，今年国庆假期期间，“老家河南”这一文旅超级IP将持续升温。截至9月27日，河南地区通过携程预订国庆景区门票的订单量与去年同期相比增长超四成。 根据预测，河南地区五大热门客源地分别为：北京、上海、武汉、深圳、天津。河南地区十大热门景区分别为：龙门石窟、老君山景区、清明上河园、河南博物院、开封府、殷墟、开封博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区、建业·华谊兄弟电影小镇、白马寺。 国庆假期期间，哪些人最爱出游？报告显示，从当前旅游产品预订情况看，最积极的出游人群为女性群体及“80后”“90后”。在预订国庆旅游产品的游客中，女性游客占比55%，高出男性十个百分点；“90后”继续领跑“十一”，占比40%；“80后”位列第二名，占比34%。此外，“00后”对旅游市场的作用逐渐凸显，今年国庆假期出游的“00后”占比同比去年增加5%。(洛报融媒记者 郭秩铭)