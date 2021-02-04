洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

小区住宅用户并网发电 需征得物业、业委会等的同意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.09.27 19:34

　　近日，家在洛阳市涧西区新疆路附近的市民王先生拨打晚报热线66778866咨询，他想在自家的楼顶安装太阳能光伏设备并网发电，想知道如何办理相关手续及需要提前准备什么材料，住宅小区用户提交并网申请是否需要小区物业的同意。

　　带着这一问题，记者采访到了国网河南省电力公司洛阳供电公司(以下简称洛阳供电公司)，该公司相关负责人称，王先生的诉求属于洛阳供电公司的“自然人分布式光伏并网服务”，具体说来，业务办理流程为并网申请-接入系统方案确定-建设与验收-并网发电。

　　用户提出并网申请时，需提供的申请材料包括：并网登记表、客户有效身份证明、产权证明(房产证、房管部门出具的房屋证明、土地证或有关协议、建筑规划、乡镇及以上级政府出具的房屋、土地使用证明)。对于住宅小区居民使用公共区域建设分布式电源，用户还需提供物业、业主委员会或居民委员会的同意建设证明。

　　在洛阳供电公司受理用户并网申请后，将按照与用户约定的时间至现场查看接入条件，并在规定期限内答复接入系统方案。一般来说，单并网点业务需2个工作日、多并网点和其它业务将5个工作日内答复接入系统方案。工程竣工后，用户需向洛阳供电公司报验，洛阳供电公司在受理并网验收及并网调试申请后，3个工作日内完成并网验收及调试，随后与业主签订合同及协议，进行并网验收及调试，验收调试后即可并网运行。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 张静）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    原野红醉

    拍下红叶 记住秋天

    金秋果实

    看王城菊展
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605