小区住宅用户并网发电 需征得物业、业委会等的同意

近日，家在洛阳市涧西区新疆路附近的市民王先生拨打晚报热线66778866咨询，他想在自家的楼顶安装太阳能光伏设备并网发电，想知道如何办理相关手续及需要提前准备什么材料，住宅小区用户提交并网申请是否需要小区物业的同意。

近日，家在洛阳市涧西区新疆路附近的市民王先生拨打晚报热线66778866咨询，他想在自家的楼顶安装太阳能光伏设备并网发电，想知道如何办理相关手续及需要提前准备什么材料，住宅小区用户提交并网申请是否需要小区物业的同意。

带着这一问题，记者采访到了国网河南省电力公司洛阳供电公司(以下简称洛阳供电公司)，该公司相关负责人称，王先生的诉求属于洛阳供电公司的“自然人分布式光伏并网服务”，具体说来，业务办理流程为并网申请-接入系统方案确定-建设与验收-并网发电。

用户提出并网申请时，需提供的申请材料包括：并网登记表、客户有效身份证明、产权证明(房产证、房管部门出具的房屋证明、土地证或有关协议、建筑规划、乡镇及以上级政府出具的房屋、土地使用证明)。对于住宅小区居民使用公共区域建设分布式电源，用户还需提供物业、业主委员会或居民委员会的同意建设证明。

在洛阳供电公司受理用户并网申请后，将按照与用户约定的时间至现场查看接入条件，并在规定期限内答复接入系统方案。一般来说，单并网点业务需2个工作日、多并网点和其它业务将5个工作日内答复接入系统方案。工程竣工后，用户需向洛阳供电公司报验，洛阳供电公司在受理并网验收及并网调试申请后，3个工作日内完成并网验收及调试，随后与业主签订合同及协议，进行并网验收及调试，验收调试后即可并网运行。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 张静）