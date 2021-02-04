赞！医护人员上门服务 为319位老人接种新冠疫苗

27日上午，在伊滨区庞村镇彭店村，82岁的武老太太与几位老人聊天，说起当地医护人员上门为老人接种新冠疫苗的事情，大家赞不绝口。

27日上午，在伊滨区庞村镇彭店村，82岁的武老太太与几位老人聊天，说起当地医护人员上门为老人接种新冠疫苗的事情，大家赞不绝口。

对于老人的夸奖，伊滨区庞村镇卫生院副院长兰艳涛说，这是他们应该做的。前期，他们在给辖区群众接种疫苗过程中获知，不少年龄较大的老人想要接种疫苗，由于行动不便，无法及时来到卫生院接种。他们了解相关情况后，商量决定由各村或社区的党支部统计无法自行到医院接种疫苗的人员数据，他们组织医护人员分时段上门为老人服务。

24日一大早，兰艳涛等6名医护人员首先来到庞店村，为村里尚未接种的老人接种疫苗。医护人员严格按照疫苗接种流程规范操作，详细询问老人的既往病史以及目前的身体健康情况。测体温、登记、接种、留观……兰艳涛与同事依次为老人接种疫苗，全力推进疫苗接种的“应接尽接”。

目前，兰艳涛与同事已经走遍庞村镇14个村或社区，为319位老人接种了疫苗。“除了因身体原因不能接种疫苗的，全镇11周岁以上接种率已经达到92.7%。”兰艳涛说。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 陈爱松)