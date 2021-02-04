补办孩子《出生医学证明》 家长要备好这些材料

近日，多名网友咨询补办孩子《出生医学证明》的问题。今天下午，洛报融媒记者就补办流程、所需材料等采访了洛阳市卫生健康委员会妇幼科相关负责人。

近日，多名网友咨询补办孩子《出生医学证明》的问题。今天下午，洛报融媒记者就补办流程、所需材料等采访了洛阳市卫生健康委员会妇幼科相关负责人。

该负责人表示，孩子的《出生医学证明》丢失，家长可到原签发机构所在地的县(区)级出生医学证明管理机构补办。也就是说，比如孩子是在洛阳市中心医院出生的，出生后首次签发出生医学证明的机构为洛阳市中心医院，家长即可到该医院所在辖区的西工区妇幼保健计划生育服务中心进行补办。

补办孩子的《出生医学证明》时，家长需要提交以下材料：1.父母的有效身份证件；2.登报声明遗失作废的报纸原件；3.《出生医学证明》补发申请表；4.原签发机构提供的首次签发登记表复印件或者原签发记录存根，以及住院分娩病历复印件，并加盖医院公章。

在申请补办《出生医学证明》时，若家长尚未给孩子办理入户手续，需要补发该证明的正页和副页。已给孩子办理入户手续者，只补发《出生医学证明》的正页即可。

如果申请人在申请补办《出生医学证明》的同时，还想要申请变更原证明上的信息，可申请补发机构一并办理，并加盖补发专用章。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 耿梅 文/图)