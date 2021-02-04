减免奖补！洛阳“出实招”促进高校毕业生就业创业

高校毕业生最高可申请50万元创业担保贷款；大中专学生创办实体符合条件的，物管、房租等费用连续补贴3年，每年最高补1万元……记者从市人力资源和社会保障局获悉，日前我市印发《洛阳市促进2021年高校毕业生就业创业工作方案》，多举措促进全市高校毕业生更充分更高质量就业创业。

高校毕业生最高可申请50万元创业担保贷款；大中专学生创办实体符合条件的，物管、房租等费用连续补贴3年，每年最高补1万元……记者从市人力资源和社会保障局获悉，日前我市印发《洛阳市促进2021年高校毕业生就业创业工作方案》，多举措促进全市高校毕业生更充分更高质量就业创业。

拓宽就业创业渠道，企业招用高校毕业生可享补贴

●根据目标任务，今年我市2021届离校未就业高校毕业生实名登记要达到100%，离校未就业高校毕业生就业率达到90%。

●动员全市国有企业在2021年招聘计划中安排不低于50%的岗位招聘应届毕业生；鼓励中小微企业吸纳高校毕业生就业。

●对新招用毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生，且签订1年以上劳动合同，并为其缴纳社会保险费的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴，再按其实际缴纳的社会保险费(不含个人缴纳部分)给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过1年。

●鼓励和引导高校毕业生到基层工作，加大高校毕业生补充教师队伍力度，招聘更多高校毕业生到中小学、幼儿园任教。降低乡村医生准入门槛，允许具有全日制大专以上学历的临床医学、中医类、中西医结合类等相关专业应届毕业生免试申请乡村医生执业注册。

●落实税收优惠、社保补贴等政策，对离校2年内未就业高校毕业生实现灵活就业并缴纳社会保险费的，按规定给予社会保险补贴。