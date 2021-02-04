洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

减免奖补！洛阳“出实招”促进高校毕业生就业创业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.27 19:32

　　高校毕业生最高可申请50万元创业担保贷款；大中专学生创办实体符合条件的，物管、房租等费用连续补贴3年，每年最高补1万元……记者从市人力资源和社会保障局获悉，日前我市印发《洛阳市促进2021年高校毕业生就业创业工作方案》，多举措促进全市高校毕业生更充分更高质量就业创业。

　　拓宽就业创业渠道，企业招用高校毕业生可享补贴

　　●根据目标任务，今年我市2021届离校未就业高校毕业生实名登记要达到100%，离校未就业高校毕业生就业率达到90%。

　　●动员全市国有企业在2021年招聘计划中安排不低于50%的岗位招聘应届毕业生；鼓励中小微企业吸纳高校毕业生就业。

　　●对新招用毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生，且签订1年以上劳动合同，并为其缴纳社会保险费的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴，再按其实际缴纳的社会保险费(不含个人缴纳部分)给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过1年。

　　●鼓励和引导高校毕业生到基层工作，加大高校毕业生补充教师队伍力度，招聘更多高校毕业生到中小学、幼儿园任教。降低乡村医生准入门槛，允许具有全日制大专以上学历的临床医学、中医类、中西医结合类等相关专业应届毕业生免试申请乡村医生执业注册。

　　●落实税收优惠、社保补贴等政策，对离校2年内未就业高校毕业生实现灵活就业并缴纳社会保险费的，按规定给予社会保险补贴。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    原野红醉

    拍下红叶 记住秋天

    金秋果实

    看王城菊展
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605