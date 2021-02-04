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今明两天洛阳持续阴雨天气 请注意防范地质灾害
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.27 08:32

　　昨天，河南省气象服务中心提醒，从26日夜到28日，我省阴雨在线。27日夜里到28日，我省西部、西北部和南部地区雨势较大，要注意做好防范。

　　昨天下午，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，26日20时至27日20时，达到黄色预警的地区为：洛阳、三门峡、济源大部，南阳、焦作北部，郑州、平顶山、安阳、鹤壁西部，新乡、许昌西北部，发生地质灾害的可能性较大。

　　防范建议：1.对预警范围内地质灾害隐患点加强巡查监测，将预警信息及时发送到村、到户、到人。2.加强对地质灾害隐患点区域以外的切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查，如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。3.在预警区域内，应暂时停止户外作业和活动。4.各地和有关单位要加强应急值守，一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动地质灾害应急响应，做好应急救援和险情处置。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压和中低层切变线影响，预计26日到28日我市持续阴雨天气；29日至10月1日我市天气转晴，气温回升。具体预报如下——

　　今天，阴天转阵雨，偏西风3级左右，气温15℃到20℃。

　　明天，阴天有大雨，局部地区有暴雨，偏西风3级左右，气温16℃到21℃。

　　29日(周三)，多云到晴天，气温15℃到28℃。

　　30日(周四)，多云间晴天，气温16℃到29℃。

　　10月1日(周五)，晴天到多云，气温18℃到29℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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