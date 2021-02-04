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“登场了！隋唐洛阳城”即将精彩上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.27 08:25

　　古都洛阳，青春登场！随着爱奇艺人文综艺节目《登场了！洛阳》的热播，古都洛阳再度“出圈”。2021河洛文化旅游节期间，洛阳文保集团“登场了！隋唐洛阳城”主题活动即将精彩上演：在隋唐洛阳城国家遗址公园沉浸式感受古代人品茶赏乐的惬意，在坐落于千年遗址之上的快闪店考古挖宝，在洛阳八小景之一的瀍壑朱樱体验一站式的非遗盛宴……这个秋天，来感受古都洛阳无限的文化魅力吧！

　　沉浸式演艺

　　感受文化艺术之美

　　《唐宫乐宴》

　　●时间：国庆假期与每周六、周日18:30、20:00

　　●地点：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆

　　●活动内容：精心打造沉浸式演艺《唐宫乐宴》，游客可以随机抽选人物角色，通过角色扮演，体验着唐装、画黛眉、品唐茶、登阙楼，跟随工作人员一起为武皇献礼。古色古香的真实场景，精巧考究的古代装扮，让游客沉浸式体验梦回大唐、穿越千年。

　　九洲诗会

　　●时间：国庆假期每日16:00、20:00

　　●地点：隋唐洛阳城九洲池景点

　　●活动内容：一场别开生面的九洲诗会，带游客走进诗歌的世界，在此执笔成诗，抒情言志，感受古时文人雅士之风采。

　　《明堂韶乐·唐宫梦乐》

　　●时间：国庆假期每日15:30、17:00

　　●地点：隋唐洛阳城天堂明堂景点

　　●活动内容：《明堂韶乐·唐宫梦乐》《天堂茶宴》等文化演艺，提升游客文化艺术体验感，让游客感受千年前的历史文化魅力。

　　另有应天门双秀——灯光秀+3D投影秀，国庆假期每日20:30与大家见面。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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