“乡村巧厨”美食嘉年华上，伊川江左妯娌俩获得最佳人气奖

细雨绵绵，秋风微凉。26日上午，伊川县江左镇建业绿色基地里熙熙攘攘。杜海霞、乔任利妯娌俩收拾着煎饼锅、面粉袋，交谈甚欢：“我就说咱这千层饼绝对受欢迎。”

细雨绵绵，秋风微凉。26日上午，伊川县江左镇建业绿色基地里熙熙攘攘。杜海霞、乔任利妯娌俩收拾着煎饼锅、面粉袋，交谈甚欢：“我就说咱这千层饼绝对受欢迎。”

53岁的杜海霞是江左镇王庄村人。9月初，得知镇上要举办建业绿色基地·东坡伊人谷第二届“乡村巧厨”美食嘉年华，村里人见了杜海霞，都要催一句：“你可得去参赛。”杜海霞和妯娌乔任利商量后一拍即合：“咱就做大家都爱吃的千层饼！”

乡村振兴的核心是富民。今年以来，伊川县聚焦乡村振兴，围绕示范村创建谋划实施建业绿色基地等项目，着力推进特色产业建设、人居环境提升。举办“乡村巧厨”美食嘉年华，就是要发掘、保护优质乡土特色美食，鼓励扶持附近村民创业致富。

经过海选和晋级赛，杜海霞和乔任利做的千层饼顺利进入决赛。26日决赛当天，杜海霞和面、擀面，乔任利抹油、煎饼，只见煎饼锅中的面饼由白色变成金黄色，四溢的香气吸引众人前来围观。

品尝过千层饼的群众都忍不住竖起大拇指。杜海霞和乔任利这才打开话匣子。此前，杜海霞一直在县里的一个饭店做面点，一周才能回家一次。乔任利则在家里做点缝纫活贴补家用。如今，村子环境变好了，家门口多了不少新产业，年轻人愿意返乡就业，杜海霞和乔任利也想在家门口找份工作。得知此次大赛能为获奖者提供一个免租金的档口做餐饮，她俩动心了：“能在家门口当老板，美着哩。”

比赛结束，杜海霞和乔任利的千层饼获得最佳人气奖，俩人获得建业绿色基地档口的使用权。“接下来，可有的忙活了。”杜海霞笑着说。（记者 王雨 尹红磊 通讯员 刘慧超）