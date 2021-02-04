世代发扬伟大抗美援朝精神（从党的精神谱系中汲取力量）

雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……1950年10月19日，中国人民志愿军进入朝鲜前线，拉开了抗美援朝战争的序幕。

抗美援朝老兵闫天保讲述他和战友任西和的故事 记者 孙自豪 摄

精神要义

在波澜壮阔的抗美援朝战争中，英雄的中国人民志愿军始终发扬祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神，英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神，不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神，为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神，为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神，锻造了伟大抗美援朝精神。

雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……1950年10月19日，中国人民志愿军进入朝鲜前线，拉开了抗美援朝战争的序幕。

中国人民志愿军同朝鲜人民和军队一道，历经2年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

在偃师区顾县镇的白云广场上，伫立着一尊志愿军烈士雕像。人们来到这里，总会抬头瞻仰，心中默默念着一个名字——任西和。

任西和是顾县镇人。1951年5月的一天，他作出人生中最郑重的决定：报名参加中国人民志愿军。入伍那天，他立下誓言：不立战功不回乡。

1951年9月，任西和所在的部队入朝作战。同年11月，他被分配到志愿军67军200师600团3营机炮连1排2班。

1953年6月12日，任西和所在部队受命夺取十字架山。当晚，一挺重机枪枪架被敌炮炸坏，任西和用肩膀代替枪架，继续战斗，多处受伤，英勇牺牲。

任西和，这位在朝鲜战场上英勇牺牲的志愿军战士，是我市众多志愿军战士的代表。他奋不顾身、英勇顽强、舍生忘死的精神，是伟大抗美援朝精神的最好诠释。

伟大抗美援朝精神跨越时空、历久弥新，必须永续传承、世代发扬。

不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神，在“时代楷模”陈俊武身上体现得淋漓尽致。

曾经，西方国家通过一种叫流化催化裂化的炼油技术，将汽柴油产出率提高2倍到3倍，但技术被严密封锁。1961年，34岁的陈俊武成为我国第一套流化催化裂化装置的总设计师。当时，我国正处在困难时期，陈俊武和他的团队要加班加点进行研究，还要经常忍受食不果腹的煎熬，陈俊武时常笑着说：“大家要发扬革命乐观主义精神，咬咬牙，就过去了。”1965年5月，完全由我国自主设计制造的第一套流化催化裂化装置投料试车成功，打破了西方国家对炼油深加工技术的垄断，被誉为新中国炼油工业的第一朵“金花”。

为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神的传承，生生不息。在洛阳，援赞医疗队的故事成为这一精神传承的典型。

2018年5月28日，中国援赞比亚第20批医疗队启程，在全部28名队员中，有洛阳选派的22人。在之后的一年时间里，他们在赞比亚克服多种困难，时刻牢记祖国人民的重托，在万里之外的非洲大地履行神圣职责，充分发扬国际人道主义精神，传播医者无私大爱。其间，医疗队共诊治患者4万多名，完成手术1500多台，开展各项医疗技术创新20多项。医疗队还为当地社区和企业举行义诊、巡诊20余场，受到了赞比亚政府、中国驻赞使馆和当地华人华侨的高度评价和赞誉，并获赞比亚卫生部授勋。

奋斗新时代、奋进新征程，我们要铭记抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，弘扬伟大抗美援朝精神，敢于斗争、善于斗争，知难而进、坚韧向前，创造属于我们这个时代的伟大业绩。（记者 李三旺）