签约成功！我市将建北京中医药大学东直门医院洛阳医院

26日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，25日，洛阳市与北京中医药大学东直门医院在京签署合作协议，共建北京中医药大学东直门医院洛阳医院(简称东直门医院洛阳医院)。

26日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，25日，洛阳市与北京中医药大学东直门医院在京签署合作协议，共建北京中医药大学东直门医院洛阳医院(简称东直门医院洛阳医院)。

北京中医药大学是我国创建的首批中医药院校之一，教学资源丰富。北京中医药大学东直门医院作为国家区域医疗中心输出医院，有着优质的医疗资源。

洛阳作为十三朝古都，中医文化底蕴深厚，中药资源丰富，此次与北京中医药大学东直门医院签署合作协议，将借助双方优势资源，以洛阳市中医院伊滨医院作为依托和载体，以中医脑病学科为引领、以医疗服务为先导，推进教育、科研及产业等领域深度融合，多措并举，探索创新大学、医院与城市间的合作新模式。

签约仪式上，双方一致同意，根据东直门医院洛阳医院发展需要，协商制定专家派驻方案(由北京中医药大学东直门医院派驻中医脑心肾相关专业学科带头人、学科骨干不低于50名)，并按方案派出相应专家开展业务指导工作。此外，北京中医药大学东直门医院优先接收东直门医院洛阳医院选派的人员进修学习，促进人才培养，为依托医院培养一批学科带头人和业务骨干。

从长远目标看，双方此次合作共建的东直门医院洛阳医院，将以脑病科建设为重点，脑心肾一体化发展，全面提升临床诊疗能力、科研研发与转化能力，未来将建设成为集“预防—医疗—康复”三位一体的国家级区域中医医疗中心，更好地满足河南省及周边人民群众对优质中西医结合医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。

据了解，此次我市签约国家区域中医脑病医疗中心合作协议，是继国家呼吸区域医疗中心落地建设后，再一次申报国家级区域医疗中心。此次签约，将为优化全市医疗资源布局，提升中医脑病诊疗技术水平，推进健康洛阳建设，满足人民群众健康需求，高质量推进洛阳都市圈建设提供坚强健康保障。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅）