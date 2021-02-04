这个全省职业技能竞赛 冠军季军都是咱洛阳选手

26日，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，近日，全省机动车驾驶教练员职业技能竞赛在项城圆满落幕，洛阳市选手荣获第一名、第三名，并夺得团体第一名。

26日，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，近日，全省机动车驾驶教练员职业技能竞赛在项城圆满落幕，洛阳市选手荣获第一名、第三名，并夺得团体第一名。

据了解，此次竞赛由河南省省交通运输厅、河南省总工会主办，是我省交通运输领域首次组织的较大规模职业技能竞赛，旨在大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥职业技能竞赛在高技能人才培养、选拔和激励方面的促进作用，进一步提升全省驾驶教练员的驾驶技能和职业素养，促进道路交通安全、畅通、和谐发展。

此次竞赛历时1个多月紧张筹备，在全省各驾校开展普选，县(区)开展选拔赛，市级组织比赛，涵盖C1和B2两种车型。经过层层选拔，来自全省29个代表队的81位优秀教练员参赛。

此次竞赛分理论知识考试、示范讲解和驾驶技能。经过两天激烈角逐，25日，洛阳代表队的王晓东、薛旭浩、何亚林、周高飞分获第一、三、八、九名，并荣获“河南省交通系统技术能手”称号。其中，王晓东获得“河南省交通劳动奖章”和申报“河南省五一劳动奖章”资格，并与薛旭浩同时获得申报“河南省技术能手”称号资格。洛阳代表队在此次比赛中荣获团体第一。接下来，这四名选手将与其他优秀选手组成集训队，代表我省参加全国决赛。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 隋枫 文/图）