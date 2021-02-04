“豫”见云中高速，嗨在伏牛山——第二届快手网红文旅大会暨老界岭金秋旅游季正式启动

为深入贯彻河南省委、省政府《关于建设文化旅游强省的意见》，着力推进实施“伏牛山国民休闲旅游度假地”品牌发展战略，加快构建河南省“交通+旅游”融合发展新格局，9月25日，由河南省互联网信息办公室、省交通运输厅、省文化和旅游厅、南阳市人民政府共同主办的“豫见云中高速，嗨在伏牛山”第二届快手网红文旅大会暨老界岭金秋旅游季在南阳西峡正式启动。

为深入贯彻河南省委、省政府《关于建设文化旅游强省的意见》，着力推进实施“伏牛山国民休闲旅游度假地”品牌发展战略，加快构建河南省“交通+旅游”融合发展新格局，9月25日，由河南省互联网信息办公室、省交通运输厅、省文化和旅游厅、南阳市人民政府共同主办的“豫见云中高速，嗨在伏牛山”第二届快手网红文旅大会暨老界岭金秋旅游季在南阳西峡正式启动。

河南省文化和旅游厅党组书记、厅长姜继鼎，河南省交通运输厅党组书记、厅长徐强，中共南阳市委书记朱是西，河南省网信办副主任、一级巡视员蔡新民、北京快手科技公司等领导出席了活动并共同启动仪式。

姜继鼎表示，最美高速——尧栾西即将全线贯通，河南省文化和旅游厅在西峡老界岭景区与省互联网信息办公室、交通运输厅、南阳市人民政府联合举办第二届快手网红大会，目的就是要把最美高速尧栾西推向全国、吸引游客来体验打卡。

姜继鼎指出，最美高速尧栾西美在建设、美在风光、美在融合。这条公路穿梭于风光秀丽的伏牛山，全长150公里，平均海拔1000米，路即是景，景即是路。高速与5A级景区尧山、老君山、鸡冠洞、白云山、老界岭、恐龙遗迹园等紧紧连在一起，实现了快进慢游，极大地推动了交通文旅的深度融合。希望走进伏牛山进行创作的快手大V、优秀创作者，到伏牛山踩线的全国各地的自驾车协会代表，共同叫响“最美高速-尧栾西”旅游名片，吸引更多的游客到老家河南进行“快进慢旅深体验”。

启动仪式上，河南省交通运输厅副厅长宋华东对活动的举办表示祝贺。宋华东表示，近年来，省交通运输厅与省文化和旅游厅携手加强交旅融合规划设计、技术指导和政策支持，打通大动脉，畅通微循环，建立了交通运输与文化旅游新业态下的协同发展新模式，郑西高速公路栾川至双龙项目即将要通车试运行。下一步，双方将继续创造新供给、扩大新需求、培育新动力，实现交通运输与文化旅游双赢发展、共同提升，更好满足人民群众高品质、多元化、个性化旅游出行需求，为河南交通强省和文化旅游强省建设提供更加有力的保障。

朱是西对创作达人、自驾车协会代表等与会人员表示欢迎，对长期关心支持南阳文旅事业发展的各界人士表示感谢。朱是西表示，南阳将以此次“云中高速”通车为机遇，进一步加大宣传推介、丰富文旅产品、强化服务保障、激发市场活力，努力塑造“南阳伏牛山”精品旅游品牌，与社会各界共同谱写南阳高质量跨越式发展新篇章。

西峡县人民政府县长马俊在活动现场发布了西峡县旅游优惠政策。为拓展西峡旅游客源，西峡县对县旅游企业、客源地各类旅行商(旅行社、车友俱乐部等相关组织)出台了相关奖励和营销政策。其中，自驾游团队规模以上最高每车奖励150元；专列单次最高奖励15万元；县景区主导承办的大型营销活动经报备审核，实际支出费用在100万元以上的，财政按实际支出费用的50%予以补贴。

伴随着炫酷的舞台灯光和热烈的现场气氛，一场灯光秀与机车秀相结合的全新表演正式拉开了快手网红文旅大会暨老界岭金秋旅游季的序幕。

新生代魔术师张柏林，发起极限挑战，连人带车，神秘消失，通过穿越式的震撼表演，带领观众感受了“便捷”的最美云中高速。来自南北先锋摇滚的温蓝、luna等乐队用南北经典曲风进行潮音对决，用音乐唱响老界岭多彩金秋，将活动现场的气氛推向高潮。

场外，快手用户也积极在@西峡县文化广电和旅游局、@快手正能量、@映象网等直播间与网友进行互动，在两个多小时的节目过程中，在线观看网友达827万余人。

今年7月，快手在西峡招募107个快手账号，并开展了为期6个月的创作者扶持计划，通过3场线下培训以及4场线上培训课程，全面提升了创作者的视频创作水平与新媒体素养。近1500条作品，总计播放量超5000万，预计超过2亿的话题视频曝光量是快手联合西峡交出的文旅答卷。在快手的持续助力下，西峡县政务号的新媒体影响力得到了全面的提升，并且诞生了“舞面师［猴哥飞饼］”、“印迹西峡”等一批优质创作者账号。同时，快手在端内上线的#峡路相逢玩出界#等一系列话题活动，引导用户创作丰富多彩的文旅短视频，打开了河南文旅的新视角，成功为本次活动增色。

“豫见云中高速，嗨在伏牛山”系列活动后续将依次在老界岭站、恐龙遗迹园站、白云山站、老君山站等地展开。未来，快手计划联合景区共建南阳(西峡)恐龙地质文化旅游论坛、举办大V创造营，通过落地大V打卡、线上官方账号直播及站内宣传推广等不同形式，丰富用户体验，助推激发释放文旅消费潜力，持续发力叫响伏牛山和最美高速文旅品牌，多措并举助力河南省文化旅游产业提质增效和高质量发展。