洛阳新增一家主题邮局 “中邮杯”少儿书画大赛同步启动

26日上午，由洛阳市邮政分公司建设的广州市场主题邮局正式开业。

广州市场主题邮局

26日上午，由洛阳市邮政分公司建设的广州市场主题邮局正式开业。

该主题邮局分为上下两层，近1000平方米，不仅承担着邮政普遍服务功能，还包含文创专卖、惠农专卖、主题书吧、主题活动等功能区域。市民在这里不仅可以办理邮寄信件包裹、缴纳交警罚款等邮政业务，也可以购买洛阳特色十足的各类文创产品。

洛阳市乡村振兴生活馆也在广州市场主题邮局落户，该生活馆挑选了来自嵩县的小米椒、香菇、蜂蜜等各类惠农产品，并承担了惠农产品的线下自提服务。生活馆提供了嵩县农产品展销对接的平台和常态化宣传销售阵地，也搭建了产品源头端与终端消费者之间的桥梁，是洛阳市邮政分公司落实“乡村振兴”战略的又一重要举措。

当日，由洛阳市红十字会、市教育局、共青团洛阳市委、洛阳日报社、洛阳市邮政分公司联合举办的洛阳市“中邮杯”少儿书画大赛同步启动。

此次书信大赛以“从小立初心 长大建祖国”为主题，鼓励广大青少年学习中国共产党波澜壮阔的百年历程，感受新时代的伟大变化，憧憬未来的美好前景，能够做到不忘初心，牢记使命，长大成为建设祖国的中坚力量。

1、作品上交

参赛学生围绕活动主题“从小立初心 长大建祖国”进行创作。作品不限表现形式，可以从祖国面貌、城市变化、国家实力、人民团结、民俗特色、文化历史、未来的中国等各个方面进行表现。

作品尺寸：作文作品由洛阳市邮政分公司提供专用信封信纸，绘画作品由作者根据自己创作自定。

参赛作品须为原创作品，绘画的图稿中应具备邮票的基本要素，包括“中国邮政CHINA”“面值**分”字样。

作品署名要求：作品名称、作者姓名、作者年龄、指导老师姓名、就读学校+年级、父母一方联系人姓名与电话。