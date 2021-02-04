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万人助万企进行时：精准助力“专精特新”企业成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.26 17:31

　　26日，我市召开全市“万人助万企”“专精特新”企业系列培训活动，旨在有效解决“专精特新”中小企业数字化、网络化、智能化改造、业务系统向云端迁移等问题，持续增强全市产业发展潜力。

　　此次活动共有来自全市的71家国家级“专精特新小巨人”企业及省级“专精特新”中小企业代表、各县区工信部门主要负责人，以及拟申报省级“专精特新”中小企业的企业负责人等150余人参加。在培训中，阿里云计算、用友网络、中原智造工业云平台、宏盛科技中小企业公共服务平台，以及多家金融机构分别从自身角度解读和推介相关服务，并开展现场答疑交流，获得企业一致好评。

　　“专精特新”企业是我市制造业高质量发展的重要一环，必将成为全市“建强副中心、形成增长极”工作的重要产业支撑。截至目前，我市已累计申报认定省级以上“专精特新”中小企业71家。71家“专精特新”中小企业去年营业收入达150亿元，同比增长23%，今年前七个月已完成营业收入101亿元。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵长青 王俊凤 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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