洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

83岁独居老人雨天迷路 多方联合救助送他回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.26 11:54

　　“子女应多一份对独居老人的关心。”26日，老城公安分局南关派出所民警高红新说，一位83岁的老人外出迷路，家门钥匙也丢了，他们开着警车送老人回家，后联合社区和物业，帮助老人打开家门。

　　26日上午，洛报融媒记者来到南关派出所，高红新感慨“独居老人需要社会的关注”。24日中午，他接到市110联动指挥中心指令称，在南大街与鼎新街交叉口，有一位老人迷了路。他与同事到达现场，天正下着雨，一位老先生无助地坐在一个摊位旁。摊位老板魏先生说，当日上午，老人前来修补背包，离开后不久折了回来，说找不到回家的路，家门钥匙也丢了。担心路滑怕老人摔倒，他一边安抚老人的情绪，一边拨打110报警。

　　高红新通过查看老人携带的身份证得知，老人姓谢，今年83岁，家住瀍河区四通路路某小区。他与同事开着警车送老人回家，可因老人的钥匙丢失进不了家门。根据老人提供的信息，他与老人身在外地工作的儿子取得联系，说明情况后，得到了开锁的许可。

　　“我们又联系社区和小区物业得知，老人属于独居，子女都不在身边。”高红新说，开锁人员到场，将老人的家门打开。他们离开时，老人连连说感谢。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 李保宏)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    菊花开 金秋来

    荒芜景致

    彩虹的尾巴

    万安山赏日出
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605