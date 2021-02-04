83岁独居老人雨天迷路 多方联合救助送他回家

“子女应多一份对独居老人的关心。”26日，老城公安分局南关派出所民警高红新说，一位83岁的老人外出迷路，家门钥匙也丢了，他们开着警车送老人回家，后联合社区和物业，帮助老人打开家门。

“子女应多一份对独居老人的关心。”26日，老城公安分局南关派出所民警高红新说，一位83岁的老人外出迷路，家门钥匙也丢了，他们开着警车送老人回家，后联合社区和物业，帮助老人打开家门。

26日上午，洛报融媒记者来到南关派出所，高红新感慨“独居老人需要社会的关注”。24日中午，他接到市110联动指挥中心指令称，在南大街与鼎新街交叉口，有一位老人迷了路。他与同事到达现场，天正下着雨，一位老先生无助地坐在一个摊位旁。摊位老板魏先生说，当日上午，老人前来修补背包，离开后不久折了回来，说找不到回家的路，家门钥匙也丢了。担心路滑怕老人摔倒，他一边安抚老人的情绪，一边拨打110报警。

高红新通过查看老人携带的身份证得知，老人姓谢，今年83岁，家住瀍河区四通路路某小区。他与同事开着警车送老人回家，可因老人的钥匙丢失进不了家门。根据老人提供的信息，他与老人身在外地工作的儿子取得联系，说明情况后，得到了开锁的许可。

“我们又联系社区和小区物业得知，老人属于独居，子女都不在身边。”高红新说，开锁人员到场，将老人的家门打开。他们离开时，老人连连说感谢。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 李保宏)