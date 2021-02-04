清华大学洛阳校友会中原材料专业委员会成立

昨日上午，清华大学洛阳校友会中原材料专业委员会成立仪式暨新材料知识产权创新发展论坛在洛阳理工学院举行。清华大学原副校长张凤昌，市委副书记、代市长徐衣显出席活动并为专业委员会揭牌。

昨日上午，清华大学洛阳校友会中原材料专业委员会成立仪式暨新材料知识产权创新发展论坛在洛阳理工学院举行。清华大学原副校长张凤昌，市委副书记、代市长徐衣显出席活动并为专业委员会揭牌。

近年来，我市依托自身产业基础，发挥重点企业优势，抢抓重大战略机遇，努力在制造业高质量发展上奋勇争先，加快培育以新材料、装备制造等千亿级产业集群为代表的现代化产业体系，洛阳成功入选国家新材料高技术产业基地。此次清华大学洛阳校友会与洛阳理工学院携手成立中原材料专业委员会，能够充分释放双方优势，共同打造助力材料科学领域资源整合、行业创新发展的高水平服务平台，对我市落实创新驱动发展战略、推动新材料产业高质量发展具有重要意义。

我市将以建设青年友好型城市为契机，努力为中原材料专业委员会以及清华大学洛阳校友会在洛发展提供最佳环境、最优政策、最好平台、最暖服务，推动清华大学更多关键技术和科研平台、人才、资源、项目汇聚洛阳，校地双方共同建设高能级创新平台、引进高层次创新团队、承担高级别创新项目、培育高质量创新成果，为“建强副中心、形成增长极”凝聚智慧和力量。

侯占国、任丽君等参加活动。(记者 李三旺)