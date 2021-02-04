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第六届清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛在洛开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.26 08:49

　　昨日下午，第六届清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛在应天门遗址博物馆开幕。清华大学原副校长张凤昌，市委副书记、代市长徐衣显出席开幕式并致辞。

　　张凤昌说，今年是清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛连续第四次在洛阳举办，洛阳也由此成为大赛连续举办次数最多的城市。作为中原城市群副中心城市，洛阳在雄厚的工业优势基础上，着力建设青年友好型城市，不断优化营商环境，为清华创业者提供了展示、交流、融资和成长的广阔平台。希望清华校友“三创”大赛能够与洛阳碰撞出更多、更璀璨的火花，也期待清华大学的技术和项目能够在洛阳创新创业的沃土上开出更美丽的花，结出更丰硕的果。

　　徐衣显表示，迈进“十四五”，洛阳正担当“建强副中心、形成增长极”的发展使命，坚持制造业高质量发展主攻方向，大力实施创新驱动发展战略，朝着建设国家创新高地目标大步前行。清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛四度花开洛阳，叫响了品牌，收获了硕果。本次总决赛，是各位选手比拼实力、展示才华的竞技台，激情创业、勇于创新的梦想秀，也是洛阳前瞻未来、开阔视野的“智慧风”，聚才汇智、交流合作的“磁力场”。真诚欢迎更多清华校友和青年才俊在洛阳播下创意种子，点燃创业激情，收获创新成果。洛阳市将持续优化发展环境，倾力打造创新创业的“梦工厂”，让更多有梦想的人在河洛大地尽情追梦、用心筑梦、成功圆梦。

　　清华校友“三创”大赛是清华校友总会于2016年发起的系列赛事活动，其中先进制造全球总决赛于2019年永久落户洛阳。今年的全球总决赛将于9月25日至27日在洛举行，共有来自清华园、京津冀、长三角、粤港澳等国内8大赛区及欧洲国际赛区的104个优质项目进行角逐。

　　何伟、侯占国、任丽君参加活动。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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