“乡村运营”扬优势——四论扎扎实实把乡村振兴抓起来

盘活乡村好资源，才有振兴好前景。从集中资源打造“村落景区”，到面向社会招引运营商当“主角”，承担参与村庄规划、投资、建设、管理等职能，再到让村民做“主人”，在家门口致富有业、就业有岗、增收有路……在全市乡村振兴工作会议上，浙江省杭州市临安区将乡村建设与经营结合起来，以市场化运营激活乡村振兴一池春水的做法给人以诸多启发。

盘活乡村好资源，才有振兴好前景。

从集中资源打造“村落景区”，到面向社会招引运营商当“主角”，承担参与村庄规划、投资、建设、管理等职能，再到让村民做“主人”，在家门口致富有业、就业有岗、增收有路……在全市乡村振兴工作会议上，浙江省杭州市临安区将乡村建设与经营结合起来，以市场化运营激活乡村振兴一池春水的做法给人以诸多启发。

乡村振兴开启“新征程”，建设什么样的乡村、怎样建设乡村，是摆在我们面前的一个重要课题。过去，我们建设美丽乡村，有的集中资源打造“样板工程”，有“盆景”无“全景”，难以在更大范围复制推广；有的靠政府“大包大揽”，只顾“面子”，不重“里子”，乡村变美了，村民却没有变富，成为困扰许多地方的大难题。究其原因，还是因为就建设抓建设，空有一腔热情，却没用好市场这只“无形之手”，通过市场理念、市场思维、市场机制来建设乡村，导致效果不佳、难以持久。

乡村振兴这先行、那先行，有了运营才能“行”。早在1996年，栾川重渡沟就成立旅游开放公司，采用“公司+村组+农户”的模式，探索出乡村旅游发展新路子；几年前，郭爱和带领运营团队走进洛宁打造“爱和小镇”，用艺术重塑乡村，也让流转土地的村民当上了工人、开起了民宿……事实证明，有了市场化、专业化的运营，为乡村导入了资本、人才、信息、业态等要素，就能把乡村资源优势转化发展优势，就可以把美丽乡村升级为美丽经济。

让乡村变美不难，难的是变“输血”为“造血”，为乡村植入新产业、培育新业态。未来乡村，是承载乡愁的故土，更是宜居宜业的家园，这就需要我们立足当地特色资源，顺应产业发展规律，强化运营思维，补齐运营短板，完善利益联结机制，真正以乡村运营为抓手推进乡村建设，让农民更多分享产业增值收益、乡村建设成果，实现乡村振兴的共建共享、持续发展。(洛平)