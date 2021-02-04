洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：就业创业有门路 招才引智显成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.26 08:23

　　“第一次参加这样的招聘会，我就找到了满意的工作。”24日，在洛阳市重点企业紧缺人才暨“万人助万企”招聘会洛宁专场，当地求职者杨静与洛阳正大食品有限公司达成就业意向。

　　为解决我市重点企业紧缺人才用工需求、扩大就业，自本月初以来，我市人社部门已举办多场招聘会，不仅组织重点企业下沉到县区，更是把招聘会开到了群众家门口。

　　今年7月，首届“凤归中原”返乡创业大赛洛阳分赛决赛在洛阳国家大学科技园成功举办，这是我省首次针对农民工等返乡创业群体举办的大型创业赛事。我市高度重视大赛工作，从各县区选拔25个优秀返乡创业项目进入洛阳分赛决赛。为更好地鼓励、支持农民工等群体返乡创业，在大赛中获奖的优秀创业项目，不仅优先参评省市级返乡创业示范项目，还全面享受创业担保贷款、创业孵化和服务等优惠政策。

　　举办“网上+网下”招聘会，为用人单位和求职者搭建平台、开展失业人员就业技能培训、扩大创业担保贷款扶持范围、持续加大支持创业孵化平台力度……就业是民生之本、发展之基，长期以来，我市始终坚持把稳就业放在更加突出的位置，在就业优先政策实施、创业担保贷款发放、就业创业服务等方面持续发力。以市人力资源和公共就业服务中心为例，今年以来，该中心就举办了春风行动、校园名校行、公益岗位、民营企业、重点企业紧缺人才等百余场主题招聘会，实现了惠民助企双赢。

　　上个月，我市印发《洛阳市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》，吸引更多优秀青年人才扎根洛阳。我市持续把招才引智作为创新发展的动力源，为洛阳“建强副中心、形成增长极”提供坚实人才支撑和智力支持。自首届中国·河南招才引智创新发展大会举办以来，我市以“才聚河洛”为主题，从协办单位到承办单位，完成了“人才政策、人才系列活动、引才数量质量”三连升，招才引智效应更加显现，载体作用更加突出，聚才汇智成效更加显著。(首席记者 牛鹏远 通讯员 李帆 黄尧英)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    菊花开 金秋来

    荒芜景致

    彩虹的尾巴

    万安山赏日出
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605