洛阳：就业创业有门路 招才引智显成效

“第一次参加这样的招聘会，我就找到了满意的工作。”24日，在洛阳市重点企业紧缺人才暨“万人助万企”招聘会洛宁专场，当地求职者杨静与洛阳正大食品有限公司达成就业意向。

“第一次参加这样的招聘会，我就找到了满意的工作。”24日，在洛阳市重点企业紧缺人才暨“万人助万企”招聘会洛宁专场，当地求职者杨静与洛阳正大食品有限公司达成就业意向。

为解决我市重点企业紧缺人才用工需求、扩大就业，自本月初以来，我市人社部门已举办多场招聘会，不仅组织重点企业下沉到县区，更是把招聘会开到了群众家门口。

今年7月，首届“凤归中原”返乡创业大赛洛阳分赛决赛在洛阳国家大学科技园成功举办，这是我省首次针对农民工等返乡创业群体举办的大型创业赛事。我市高度重视大赛工作，从各县区选拔25个优秀返乡创业项目进入洛阳分赛决赛。为更好地鼓励、支持农民工等群体返乡创业，在大赛中获奖的优秀创业项目，不仅优先参评省市级返乡创业示范项目，还全面享受创业担保贷款、创业孵化和服务等优惠政策。

举办“网上+网下”招聘会，为用人单位和求职者搭建平台、开展失业人员就业技能培训、扩大创业担保贷款扶持范围、持续加大支持创业孵化平台力度……就业是民生之本、发展之基，长期以来，我市始终坚持把稳就业放在更加突出的位置，在就业优先政策实施、创业担保贷款发放、就业创业服务等方面持续发力。以市人力资源和公共就业服务中心为例，今年以来，该中心就举办了春风行动、校园名校行、公益岗位、民营企业、重点企业紧缺人才等百余场主题招聘会，实现了惠民助企双赢。

上个月，我市印发《洛阳市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》，吸引更多优秀青年人才扎根洛阳。我市持续把招才引智作为创新发展的动力源，为洛阳“建强副中心、形成增长极”提供坚实人才支撑和智力支持。自首届中国·河南招才引智创新发展大会举办以来，我市以“才聚河洛”为主题，从协办单位到承办单位，完成了“人才政策、人才系列活动、引才数量质量”三连升，招才引智效应更加显现，载体作用更加突出，聚才汇智成效更加显著。(首席记者 牛鹏远 通讯员 李帆 黄尧英)