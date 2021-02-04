徐衣显暗访督导全国文明城市创建工作并召开推进会强调：认识再提升 标杆再拉高 责任再压实 推动文明城市创建争当先进争创典范

昨日，市委副书记、代市长、市文明委主任徐衣显暗访督导全国文明城市创建工作并召开推进会，强调文明城市创建是文明工程、民生工程、发展工程，要把实现为民惠民便民作为创建工作的出发点和落脚点，在抓常抓细抓长上下功夫，在共管共创共享上做文章，推动文明城市创建工作迈上更高水平，为洛阳“建强副中心、形成增长极”作出积极贡献。

昨日，市委副书记、代市长、市文明委主任徐衣显暗访督导全国文明城市创建工作并召开推进会，强调文明城市创建是文明工程、民生工程、发展工程，要把实现为民惠民便民作为创建工作的出发点和落脚点，在抓常抓细抓长上下功夫，在共管共创共享上做文章，推动文明城市创建工作迈上更高水平，为洛阳“建强副中心、形成增长极”作出积极贡献。

徐衣显采取“四不两直”方式，先后深入涧西区湖南路农贸市场、西工区中央百货和建业凯旋广场周边、老城区一运社区、瀍河区市第一人民医院周边等实地暗访。每到一处，徐衣显都认真察看现场情况，详细询问责任归属，叮嘱要针对发现问题建立台账、立交立办、督促整改。

推进会上，徐衣显强调，一要提升认识。各级各有关部门要正确认识当前创建工作距离争创全国文明典范城市的新目标、“建强副中心、形成增长极”的新定位、中心城区高质量发展的新要求、人民群众对美好城市生活的新向往等还有不少差距不足，进一步提升认识、拉高标杆，拧紧发条、铆足干劲，下硬功夫、真功夫、苦功夫做好各项创建工作，持续增强群众获得感幸福感。二要压实责任。城市区及市直相关部门坚持“一把手”亲自上阵、深入一线、靠前指挥，分管同志具体负责、现场办公、狠抓落实；文明办牵头抓总、沟通协调，查问题、交单子、给方子，督导指导职责部门和城市区不推不拖种好“责任田”、联动配合打好“协作仗”。三要突出重点。对标测评体系，对表任务清单，聚焦背街小巷、老旧小区、集贸市场等重点领域，针对黑臭水体、雨污分流、垃圾分类、店外经营、张贴广告等突出问题，开展“地毯式”全方位排查，由点及面，举一反三，强化整改提升，巩固成果、杜绝反弹。四要综合施策。统筹推进文明创建工作与“我为群众办实事”实践活动相结合，与城市有机更新、老旧小区改造等相结合，与夯实基层基础、提升市民素养相结合，与“礼让斑马线”“小手拉大手”等志愿服务活动相结合，与新时代文明实践中心建设相结合，真正做到人民城市人民建、建好城市为人民。五要常态长效。健全长效考评机制，常态化组织开展专项督查，通过奖优罚劣激发工作动能、汇聚工作合力、倒逼责任落实。

王飞参加活动。(记者 李三旺)