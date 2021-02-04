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国网嵩县供电公司：第一时间奔赴受灾现场 迅速开展供电设备抢修
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.25 19:07
倪占伟 摄

　　“道路不通，车辆无法通行，咱们就想尽办法走到白河镇！大家一定要注意脚下，注意安全！”9月25日早上5时20分，由国网嵩县供电公司总经理王胜利带领的第一支应急抢修队伍赶赴白河镇，途中，因部分道路受损、塌方，应急抢修车辆无法通行，就和所有抢修人员一起，翻越被河水冲毁和遭遇塌方的受损路段，徒步5公里，赶至白河镇，成为第一支进入白河镇的抢修队伍。

倪占伟 摄

　　抢修人员和白河供电所人员汇合后，第一时间与白河镇政府进行沟通对接。同时安排数名人员前往35千伏白河变电站，排查了解站内情况和设备运行情况，并第一时间使用站内电话，向市、县供电公司应急指挥中心汇报现场受灾情况。并组织其他所有应急抢修人员迅速赶至10千伏白上线线路受损现场，立即开展线路故障排查和应急抢修工作。

党政强 摄

　　因35千伏白河变电站内有白河镇唯一一个能够对外沟通汇报的电话，白河镇政府和市应急管理局在使用站内电话进行工作汇报后，立即在白河变电站内搭建临时抢险指挥部，进行统一的应急协调、指挥工作。

李帅 摄

　　在抢险救灾的关键时刻，该公司共产党员不怕苦累、冲锋在前，为了快速恢复供电，一起钻进污水渠，进行供电线路排查抢修。下午14时38分，嵩县10千伏白上线28号杆之前线路和部分重要客户台区已抢修完毕，恢复供电。下午14时46分，紧急避险停用线路，即嵩县10千伏白栗线23号杆之前线路已排除险情，恢复供电。下午16时36分，10千伏旋白线排除险情，全线恢复供电。17时16分， 10千伏白寺线12号杆之前线路，也已恢复供电。

焦兵兵 摄

　　据了解，因强降雨、河水暴涨等原因，嵩县10千伏白上线、白马线受损跳闸停电。同时，根据白河镇党委政府从安全方面的考虑和要求，国网嵩县供电公司紧急停运白河镇境内4条10千伏供电线路。其中包含10千伏白寺线、白栗线2条公共用电线路，10千伏旋白线、刁白线2条专线用户。共涉及公用停电台区114台，用户7309户。

　　自受灾后，国网嵩县供电公司派出2支应急抢修队伍，赶往白河镇。同时，洛阳供电公司也已紧急调配栾川供电公司抢修队伍前往白河镇进行支援抢险，当前，所有应急抢修人员都奋战在抢修一线，争取早日排除险情，恢复供电。(石亚博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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