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10月8日起，洛阳师范学院2万余名学生分批返校报到

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.25 18:15

　　洛报融媒记者25日从洛阳师范学院获悉，该校已公布2021年秋季学期学生返校报到工作方案：10月8日起，该校2万余名学生将分批返校报到。

　　据悉，该校按照省、市关于做好疫情防控与返校复学工作的要求，经上级审批同意，确定学生返校时间如下：

　　第一批次

　　10月8日-10月10日，2018-2020级在校生及2021级专升本新生返校报到；

　　第二批次

　　10月11日-10月12日，2021级研究生、本科生及预科生返校。

　　按照疫情防控相关规定，学生返校报到需符合以下条件：

　　身处低风险地区

　　返校前14天内，身体健康，无发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等可疑症状，完成连续14天“洛师小筑”健康信息填报。

　　返校前本人及共同居住的家庭成员14天内无中高风险地区旅居史或中高风险地区人员接触史。

　　提醒：同时满足以上三个条件的学生，可持绿色健康码、绿色行程码及乘车前48小时内核酸检测阴性证明申请返校。

　　不符合条件的学生未经学校批准，不得返校，待所在地及个人健康状况、健康码、行程码信息符合返校条件后，可提出返校申请，经学校批准方可返校。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 龙开松）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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