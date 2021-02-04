第三届大运河文化旅游博览会上，洛阳馆成热门打卡地

23日至25日，以“融合·创新·共享”为主题的第三届大运河文化旅游博览会在苏州市举行，设计精美的洛阳展馆成观众热门打卡地。

23日至25日，以“融合·创新·共享”为主题的第三届大运河文化旅游博览会在苏州市举行，设计精美的洛阳展馆成观众热门打卡地。

本届博览会由中共江苏省委宣传部、江苏省文化和旅游厅、江苏省人民政府外事办公室、江苏省体育局、江苏省文学艺术界联合会、苏州市人民政府共同主办，洛阳市文化广电和旅游局组织博礼文创、九朝文物、大唐官窑、平乐牡丹画、非遗皮雕、东花白玉牡丹6家企业参加运河城市文旅精品展。

设在苏州国际博览中心内的洛阳馆，以特色设计、搭建，优中选精的展品，成为参展观众拍照、打卡地。洛阳馆以中国传统水纹作为设计元素，采用镂空雕刻技法进行整体设计。在水纹投影灯的映射下，展厅波光粼粼。展馆内，展台设计为8米长的龙舟造型，唐三彩、牡丹瓷、唐妞系列文创、皮雕、牡丹画等洛阳特色文化旅游产品陈设其上，彰显洛阳文化底蕴与魅力。尤其是博礼文创推出的爱奇艺热播人文综艺《登场了！洛阳》同款考古盲盒备受关注，成为展馆的热门展品。

据了解，洛阳组团参展，是洛阳市文化广电和旅游局贯彻落实“万人助万企”活动的具体举措之一。此次洛阳市文化广电和旅游局从各县区遴选代表性文旅企业免费参展，依托会展经济扎实服务企业，助力洛阳文旅企业对标提升、走出洛阳，助推“文旅文创成支柱”。

据了解，本届博览会共设运河城市文旅精品展、运河非遗展、运河特色旅游产品展、“丝路与运河的邂逅”国际展、运河美食展、运河文创产业展暨第十届苏州创博会等六大主题展览，从不同角度展示大运河文化保护传承利用的丰硕成果。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张国杰）(图片由洛阳市文化广电和旅游局提供)