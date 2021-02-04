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2021中国企业500强榜单发布 洛阳3家企业入围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.25 17:08

　　25日，在吉林省长春市举行的2021中国500强企业高峰论坛上，2021中国企业500强榜单正式发布，其中有洛阳市3家企业入围。

　　此次发布的2021中国企业500强榜单中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以1129.81亿元营业收入排名第198位、万基控股集团有限公司以415.89亿元营业收入排名第466位、伊电控股集团有限公司以403.23亿元营业收入排名第483位。

　　同日出炉的还有“2021中国制造业企业500强”“2021中国服务业企业500强”等榜单。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司、伊电控股集团有限公司、洛阳炼化宏达实业有限责任公司入围2021中国制造业企业500强榜单。其位次分别是第86位、第229位、第237位、第330位。

　　洛阳国宏投资集团有限公司、洛阳银行股份有限公司入围2021中国服务业企业500强榜单。其位次分别是第229位、第323位。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司以994.27亿元的海外资产入围2021中国100大跨国公司榜单，排在第21位。

　　榜单显示，2021年中国企业500强规模呈现逆势增长态势，资产总额为348.58万亿，较上年500强的资产增长了10个百分点，今年500强入围门槛已经提升到392.36亿元，比上年提高了32.75亿元。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 拓如印)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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