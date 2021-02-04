市住房中心及部分主流房企参观旭辉透明工厂

9月24日，洛阳市住房保障和房产服务中心一行和我市部分主流房地产开发企业代表来到“旭辉·洛阳天际”项目，实地观摩了旭辉透明工厂的各个环节——此前，旭辉河南首座、全国第65座透明工厂落地“旭辉·洛阳天际”项目，并于9月20日正式开放。

9月24日，洛阳市住房保障和房产服务中心一行和我市部分主流房地产开发企业代表来到“旭辉·洛阳天际”项目，实地观摩了旭辉透明工厂的各个环节——此前，旭辉河南首座、全国第65座透明工厂落地“旭辉·洛阳天际”项目，并于9月20日正式开放。

据了解，这也是该中心市场处联合洛阳网举办的首场洛阳地产行业线下参观交流活动。

在项目工程负责人的讲解下，参观组一行先后来到旭辉透明工厂的星空车库、入户大堂、景观会客厅、工法样板间及太古里式商业街区，通过地库展示区、建造过程展示区、建筑材料展示区、工艺工法样板间等，详细了解了房屋建造过程。

此次活动以“2021，品质对话生活”为主题，参观环节结束后，大家还在洛阳地产行业交流活动中畅所欲言，讲述所思所想。

洛阳市住房保障和房产服务中心市场处处长王自冉表示，举办行业参观交流活动，组织我市标杆房企、楼盘积极参与，一方面能够激励企业利用自身的独特优势，共同助力洛阳房地产行业进一步健康向上发展，另一方面，也能挖掘出更多的市场亮点，有助于市民更好地了解市场。

“‘面子’再好的房子，‘里子’不好也没人爱住。”他强调，企业要注重细节，建设工程质量好、实用性强的房子，并以高质量的物业服务让老百姓买的放心、安心，让群众满意。同时，更需要扎根洛阳，做出一系列优质楼盘项目。

在交流环节，来自旭辉、万科、建业、碧桂园、银润、美的等房企的代表畅所欲言，就品质提升话题展开了广泛交流。不少企业代表表示，非常重视此次参观交流活动，企业工程、物业、营销等领域的工作人员均来到了现场。

据悉，今年3月，由洛阳市住房保障和房产服务中心与洛阳网联合出品、定位“权威·专业·高效·互动”的《洛阳楼“视”》栏目正式在洛阳网微信平台亮相，以信息、观点、动态等内容，实现了各方的有效交流。

此次行业参观交流，是首次将线上的交流延伸至线下。未来，此类行业交流活动将常态化举行，引导更多品牌房企及楼盘，以品质引领促进行业高质量发展，共同助力洛阳人居品质更上一层楼。(刘雪琦 霍媛媛/文 图片由旭辉提供)⑧