洛阳持续有阴雨天气 请根据气温变化及时添衣

预计今日，阴天有中到大雨，局部暴雨，东北风3级到4级，阵风5级左右，气温18℃到23℃。

昨日，我市迎来降水天气。河南省气象服务中心发布雨量实况，昨日6时至10时，三门峡、洛阳、驻马店局地出现大雨。

河南省气象服务中心提醒，未来3天我省降水天气持续，昨日夜里到今日是我省降水的主要集中时段，提醒大家要做好防范。

一场秋雨一场寒，下雨的同时，气温随之下降。俗话说“春捂秋冻”，但“秋冻”也要讲究科学。在刚进入秋季时，可以根据天气变化，逐渐增加衣服，不要急于换上过厚的衣服，同时注意锻炼，有助于提高身体的耐寒力，增强免疫力。抵抗力较差的老人和小孩，有呼吸系统疾病、心脑血管疾病及骨关节疾病的人群，则不适合“秋冻”，要根据气温变化及时添衣。

洛阳市气象台昨日18时40分发布大雾黄色预警信号：预计昨日夜里到今日早上我市新安、孟津、偃师、主城区、宜阳、汝阳、嵩县、伊川、洛宁出现能见度小于500米的雾，局地能见度小于200米，请注意防范。

来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西南气流和地面冷空气共同影响，我市持续有阴雨天气。预计今日，阴天有中到大雨，局部暴雨，东北风3级到4级，阵风5级左右，气温18℃到23℃；明日，阴天有小到中雨，局部大雨，东北风4级左右，气温17℃到22℃。

防御指南

1.政府及相关部门按照职责做好防雾准备工作。

2.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强交通管理，保障安全。

3.驾驶人员注意雾的变化，小心驾驶。

4.户外活动注意安全。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）