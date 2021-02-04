休了婚假，还能休年假吗？这份“年假使用说明书”请查收

近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”咨询年假相关政策，如，“婚假与年假冲突吗？”“这两年有工作变动，年假能休几天？该咋算？”……针对这些问题，记者联系市人力资源和社会保障局，制作了一份“年假使用说明书”。

近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”咨询年假相关政策，如，“婚假与年假冲突吗？”“这两年有工作变动，年假能休几天？该咋算？”……针对这些问题，记者联系市人力资源和社会保障局，制作了一份“年假使用说明书”。

什么是年假？

市人力资源和社会保障局劳动保障监察科科长葛俊杰介绍，年假是“带薪休年假”的俗称。我国《职工带薪年休假条例》规定，机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，均可享受带薪休年假。职工在休年假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

年假能休几天，要看职工累计工作时间：

累计工作满1年不满10年的，年假5天。

累计工作满10年不满20年的，年假10天。

累计工作满20年的，年休假15天。

此外，国家法定休假日、休息日不计入年假假期。

年假能分段休吗？

可以。《职工带薪年休假条例》规定，单位应根据生产、工作具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年假。年假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

举个例子：

职工老李累计工作15年，可享受10天年假，他既可以一次休完，也可以分成两个5天休假。