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研究生考试10月5日至25日报名 今年洛阳设4个报考点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.25 08:54

　　昨日，从市招生考试中心了解到，2022年全国硕士研究生招生考试网上报名时间为10月5日至25日，9月27日22时前可进行网上预报名。

　　网上报名

　　10月5日至25日(每天9时至22时)，考生可登录中国研究生招生信息网(简称“研招网”)进行报名。自即日起至9月27日(每天9时至22时)，可进行网上预报名。网上预报名阶段的报名信息同为有效报名信息，考生无须重复填报。

　　今年我市共设4个报考点。在进行网上报名时，河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院的应届本科毕业生，可选择本校报考点。本人户口或居住证在洛阳辖区(含7县)的往届考生、成人教育应届本科毕业生、自学考试和网络教育等届时可毕业本科生，可选择市招生考试中心报考点。

　　网上报名期间，考生学历(学籍)信息将进行网上校验，考生可上网查看学历(学籍)校验结果，也可在报名前或报名期间登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历(学籍)信息。未能通过学历(学籍)校验的考生，应在所报招生单位规定时间内完成学历(学籍)校验。

　　网上确认

　　网上确认的具体安排，省招办及各报考点将于10月25日至30日在“研招网”上发布，考生可及时关注。未在规定时间内进行网上确认的考生，报名信息无效。

　　考试安排

　　研究生考试时间为12月25日至26日，超过3个小时的考试科目将在12月27日进行。

　　温馨提醒

　　市招生考试中心相关负责人郭航行提醒考生，在网上报名时，务必填写本人实名认证的手机号和常用电子邮箱；在完成网上报名后，要打印清单，并牢记报名号(报名成功后系统显示的9位数字)。

　　报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生，要携带本人身份证、学生证及加盖生源地省级教育行政部门公章的登记表，到市招生考试中心(凯旋东路62号)611房间领取校验码，再进行网上报名。（刘敏）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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