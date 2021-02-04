【河洛党史故事】邓志芳和14万米无疵布

作为一名纺织工，她曾经创下纺织行业14万米无疵布纪录。她就是全国劳动模范邓志芳。

作为一名纺织工，她曾经创下纺织行业14万米无疵布纪录。她就是全国劳动模范邓志芳。

邓志芳，1960年生，1978年高中毕业后进入洛阳棉纺织厂(今白马集团)，成为一名布机挡车工。

当时，布机挡车工岗位被称为“棉纺织厂第一累”——车间内噪声大、湿热难忍，工作时跑路多；工作时用的边车靠近门窗或主道，温湿度变化造成其断线、停机等故障频发。可在这一岗位上，邓志芳一干就是26年，而且一直主动要求用边车。

工作期间，邓志芳精益求精、认真细致，在操作规程以外摸索出20多个窍门，创下14万米无疵布纪录。在厂里的技术评比中，她4年创下了80个第一；10年时间，她多织布61295米，为企业多创造产值超20万元。

由于工作成绩突出，邓志芳曾先后荣获河南省优秀共产党员、国家纺织工业巾帼标兵等称号，1995年被评为全国劳动模范。

在做好本职工作的同时，邓志芳认真履行人大代表职责。在担任第九届、第十届全国人大代表期间，她提出的议案内容涉及国有企业改革、下岗职工再就业和保障妇女儿童权益等，其中不少引起有关部门关注并被采纳。

2008年至2018年，邓志芳担任河南省人大常委会委员、河南省人大代表。她说：“作为一名基层人大代表，一定要说出老百姓的心声。”

如今，61岁的邓志芳将大部分精力用在孙辈身上。她说：“无论是工作还是生活，都要尽心尽责尽力，这样才能无愧于心，无愧于人生。”（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）