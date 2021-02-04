谋实抓好政治监督 着力保障改革发展（打好组合拳 落实硬举措 激励保护党员干部干事创业）

9月20日，宜阳县委换届后第一轮巡察工作启动。与以往首轮巡察按照“惯例”先巡察乡镇不同，此轮巡察结合市委和县委中心工作，选取水利、粮食、商务、公共资源交易等与改革发展、民生改善紧密相关的单位作为巡察对象。

9月20日，宜阳县委换届后第一轮巡察工作启动。与以往首轮巡察按照“惯例”先巡察乡镇不同，此轮巡察结合市委和县委中心工作，选取水利、粮食、商务、公共资源交易等与改革发展、民生改善紧密相关的单位作为巡察对象。同样，伊川、新安等地也都把党委换届后的首轮巡察对象确定为与县域经济社会发展联系密切的单位。

这种巡察方向上的改变，是市县巡察机构深入贯彻落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，聚焦中心大局，转变巡察导向，精准有效开展政治监督所呈现的变化。连日来，市委巡察机构打出“组合拳”，创新监督方式，助力改革发展，为新一届市委巡察工作开展打下良好基础。

走上“砺剑讲堂”，碰出思想火花

“作为巡察组组长，之前带队开展巡察，总担心发现不了问题或者移交的问题线索质量不高。通过‘砺剑讲堂’，大家紧扣发展主题，开展碰撞交流，进一步树立了正确的监督导向。”日前，在市委巡察办举行的“砺剑讲堂”上，正处级巡察专员刘云说。

巡察工作历经五年发展，在新阶段，如何更好聚焦中心，服务发展，持续发挥巡察利剑作用？前不久，市委巡察机构在全体巡察干部中开展“砺剑讲堂”专题学习交流活动，通过授课交流，碰出思想火花，着力使新一届市委巡察工作更好地服务全市工作大局。

近期，市委巡察机构已举行3期“砺剑讲堂”，每期结合全市中心工作确定主题，通过班子成员带头讲、巡察干部人人讲，以讲促学、以学促巡。

“巡察监督是否有利于落实中央、省委、市委决策部署，是否有利于激励保护党员干部担当作为，营造干事创业氛围，应成为衡量巡察质量高不高的重要标准。”巡察干部刘晓莹说，“砺剑讲堂”让她更加清醒地认识到，服务保障发展和全市现代化建设大局是深化政治巡察的应有之义。

巡后“盘点”交流，观念一转再转

“巡后‘盘点’，以前大家讨论最多的是发现了多少问题，移交了多少线索。这次复盘交流，讨论更多的是纠正了多少苗头性错误，整改了多少问题，建立了哪些机制。”前不久，在一次巡察复盘交流中，巡察干部贾森坦言。

8月下旬以来，市委巡察机构围绕已经结束的第十三轮巡察深入开展组内复盘和组间交流，7个巡察组的同志畅所欲言，在总结上一轮巡察经验与教训的基础上，重点对新一届市委巡察工作如何更好服从服务于发展，如何做到关口前移、靠前监督进行认真思考讨论。

“巡察导向最终还要靠巡察干部来落实，特别是全面从严治党面临新形势，巡察工作和巡察干部也要因‘时’顺‘势’，及时转观念、转方向、转思路。”市委巡察办相关负责人说，通过复盘交流，市委巡察干部进一步统一了思想，凝聚了共识。

我市两级巡察机构干部表示，在以后的巡察工作中，要更加注重监督问题于未发之时，把靠前监督、“治未病”作为巡察监督的方向标，通过监督帮助党员干部做好预防，不给“疾病”萌发的机会；通过监督关口前移，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正，有效防止“未病变有病，小病变大病”。

新联络员点题，老联络员授课

“新联络员点题，老联络员授课。这种按需培训的模式就像一场及时雨，‘解渴’又管用。”日前，新入职的巡察干部李莹莹为入职培训点赞。

李莹莹所说的培训，是市委巡察机构为优化巡察干部知识结构、提升综合素质，持续坚持“严”的主基调，准确把握从严管党治党与激励干部干事创业关系，推行的个性化精准辅导培训新举措。

“监督问题于未发之时，对巡察机构和巡察干部都提出了更高要求。”市委巡察办上述负责人说，这种“量身定制”的培训课程，有效解决了巡察干部本领恐慌问题。

据介绍，这次培训的授课人都是在市委巡察机构工作超过5年，参与巡察10轮以上的老联络员。培训内容既有巡察工作中的经验与教训，又有对于下一步巡察工作的思考；既有丰富精彩的案例，又有为民解忧的故事；既有灵活的巡察方式方法，又有推动改革促进发展的有力举措；既有对最新理论最新精神的讲解，又有具体可行的操作办法。

培训结束后，将参与学习的巡察干部“混合编队”，组织分组讨论，交流心得体会、互相答疑解惑。这种以老带新、新老互促的培训方式，有效补齐了新进巡察干部的知识短板，使其政治能力和业务素质得到提升。（记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 王萌）