昨日，市委宣传部组织召开全市宣传部长座谈会，围绕“推动宣传思想文化工作重点全面转向青年，助力打造青年友好型城市”开展研讨交流，部署下步工作。市委常委、宣传部部长王飞主持会议并讲话。

昨日，市委宣传部组织召开全市宣传部长座谈会，围绕“推动宣传思想文化工作重点全面转向青年，助力打造青年友好型城市”开展研讨交流，部署下步工作。市委常委、宣传部部长王飞主持会议并讲话。

会议强调，全市宣传思想文化战线要认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，贯彻落实市委书记江凌在市委宣传部调研时的讲话精神，充分认识做好青年工作的极端重要性，把加强青年思想政治引领体现在宣传思想文化工作的各方面、全过程，切实扛牢做好青年工作的政治责任。

会议指出，要增强做青年工作的温度和深度，着力提升学习研究能力、同青年打交道能力、创新能力，在把准规律、转变观念、创新方式中增强青年思想政治工作的时代感、吸引力。要聚焦青年友好型城市打造，围绕加强思想引领、激发奋斗精神、推动创新创业等青年工作着力点，设计工作载体、谋划工作项目，把宣传教育服务融入青年成长成才、学习工作全过程。要树牢结果导向，把加强青年思想政治引领的过程作为帮助青年解决实际问题的过程，以青年工作的落实见效推动宣传思想文化工作出新出彩。（记者 李冰）