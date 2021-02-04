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统筹兼顾防汛防火两手抓 切实保护群众生命财产安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.25 08:25

　　昨日，在收听收看全国秋冬季森林草原防灭火工作和全省森林防灭火工作电视电话会议后，我市立即召开会议，部署相关工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君在我市会议上强调，各县区、各相关部门要提前部署，加强防范，做实做细冬季森林防灭火各项工作，坚决遏制重特大森林火灾事故的发生。要强化措施，统筹协调，全面落实森林防火网格化管理机制，筑牢宣传教育、入山检查、林内巡护、联防联控“四条防线”，做好应急处置，切实保护人民群众生命财产安全和生态安全。要注重统筹兼顾，坚持防汛、防火“两手抓”，认真贯彻落实省委、市委部署要求，把防汛作为当前安全生产工作的重中之重，扎扎实实抓好每一处细节、每一个环节，深刻汲取有关事故教训，紧盯危房和地质灾害等重点区域，做到群众应撤尽撤，未经鉴定和许可不允许回迁，坚决防止发生伤人亡人事故。各派驻县区督导组要真正下沉到一线，加强指导督查，切实落实好各项防汛工作要求，确保全市安全度汛。同时还要做好其他重点行业领域安全隐患排查工作，坚决遏制各类事故发生势头，为全市经济社会发展创造安全稳定的环境。（记者 李东慧 李迎博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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