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市政协召开主席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.25 08:29

　　昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届30次主席会议并讲话。

　　会议审议了有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、深化洛济深度融合发展、促进中医药传承创新发展的调研视察报告，审议了《政协洛阳市委员会重点提案遴选与领办督办办法(审议稿)》；听取了市政协十三届二十次常委会议筹备情况的汇报，协商确定会议将于10月上旬召开，围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，着力促进乡村产业振兴”主题进行专题议政。

　　杨炳旭在会上强调，市政协专题议政性常委会议是市政协协商议政的重要方式之一，要充分认识其重要性，确保会议高质量召开，切实抓好会议落实。要坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的一系列重要讲话为根本遵循，把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为建设现代化洛阳的重中之重，实现农业农村现代化全面提升。要把产业振兴作为乡村振兴的主要支柱，树立“产业为根”理念，明晰支柱产业、特色产业和新兴产业；把富民作为乡村产业振兴的核心，促进农民持续增收致富，培育壮大农业龙头企业，把生产要素供应作为促进乡村产业振兴、落实“项目为王”要求的重要保障。要把助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为政协履职的重要任务，坚持人民政协为人民的宗旨，尊重人民群众首创精神，发挥政协优势，动员全社会力量支持参与乡村振兴，形成强大合力，画出最大同心圆。（记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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