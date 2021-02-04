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筑牢健康基础 打造健康洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.25 08:20

　　“多年没看好的头疼，这回有门儿了！收罢庄稼，俺就进城找专家复诊！”近日，在宜阳县张坞镇田庄村卫生室里，57岁村民胡根虎通过互联网远程医疗系统连线市中心医院专家后，激动地说。

　　上网就能请专家看病

　　胡根虎所体验的网上专家问诊服务，来自我市推动优质医疗资源下沉，解决基层群众就近就医难题推出的远程医疗体系。

　　“十三五”期间，我市把远程医疗列入市级民生实事，纳入重点督办事项予以推进，建成覆盖全市134个乡镇卫生院、2674个村卫生室的远程服务网络，每天有10家三级医院50余名专家在线值班，累计为基层患者提供远程诊疗服务24.01万人次，为患者节省9200余万元费用。汝阳县互联网远程诊疗服务经验在全国推广。

　　在此基础上，我市还开发“健康洛阳”App并开通微信公众号，以此作为电子健康卡载体，实现全民健康信息平台互通共享，解决群众看病挂号时间长、看病等候时间长、取药排队时间长、医生问诊时间短等难题。

　　对于这些变化，不少市民网上点赞：“上网就能找市级专家看病，真方便！”

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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