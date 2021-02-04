洛阳市组团参加第十七届深圳文博会

9月23日，第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称文博会)在深圳开幕，洛阳市组织10余家文化企业参加本次展会的线上线下展览展示交易活动。

9月23日，第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称文博会)在深圳开幕，洛阳市组织10余家文化企业参加本次展会的线上线下展览展示交易活动。

本次展会河南展馆以“出彩河南·豫来豫好”为主题，分为“文化河南 厚重中原”“山水河南 魅力中原”“创意河南 时尚中原”“出彩河南 奋进中原”四大板块，以保护传承弘扬黄河文化、深入推进“一核三山”文旅文创融合发展为主线，通过全息技术、VR体验、裸眼3D、场景沉浸式体验等方式，全面展示了河南文化体制改革、文旅文创发展的最新成果。

洛阳市参展的牡丹瓷、唐三彩、牡丹茶、牡丹画等特色文创产品和龙门石窟等特色文化元素吸引众多客商关注，尤其是神都唐妞系列冰箱贴、《登场了！洛阳》考古盲盒、九洲池彩绘金属书签等文创产品，结合文化热点话题，极具洛阳历史文化特色，成为展会焦点。此外，李学武牡丹瓷的国宝系列、陈设系列、“小花匠”饰品、东方妞妞、日用餐具茶具等文创产品，将传统文化与现代时尚设计相结合，既有文化内涵又有实用价值，现场圈粉无数。

今年以来，凭借《七夕奇妙游》《中秋奇妙游》《登场了！洛阳》等文化节目，古都洛阳的文化魅力备受瞩目。洛阳文化企业纷纷聚焦洛阳热点文化元素进行创作，通过时尚、年轻态的文创产品宣传洛阳本土文化，塑造、打响洛阳文旅“行走洛阳、读懂历史”的文化品牌，助推“文旅文创成支柱”。（洛报融媒记者 李冰）