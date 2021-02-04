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洛阳促消费出实招：购车有补贴、发放消费券、4A级及以上景区免门票……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 20:58

　　洛报融媒记者24日从洛阳市商务局获悉，为进一步做好灾后商贸促消费工作，根据省政府办公厅《关于切实做好灾后促消费工作的通知》要求，我市将于10月至12月，围绕汽车、零售百货、餐饮、文旅等消费领域，开展丰富多彩的促消费活动。

　　汽车消费

　　对于在洛阳汽车销售企业购买新车、并在洛完成注册登记的个人购车者，按照购车价格给予梯次补贴。

　　支持开展汽车展销活动，对汽车展销活动举办方根据其展出面积给予差异化补贴。

　　指导汽车销售企业加大宣传力度，吸引洛阳及都市圈城市消费者来洛购车，将政策红利辐射周边区域，进一步促进洛阳汽车消费市场加速回暖。

　　零售百货

　　按照“天天有优惠，周周有活动，月月有主题，县区有特色，专场有规模”的思路，我市将持续开展“千企万家惠民购”活动，面向所有在洛人员发放新一轮商贸消费券，推动日常消费升级、家电换新。

　　组织商场、超市、家电、成品油零售等企业采取商品特卖、满减满赠等形式，在9月至11月开展“洛阳好物”消费季、洛邑古城金秋购物节等系列促销活动，推动核心商圈全城商家联动大联销，进一步活跃消费市场。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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