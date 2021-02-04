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被猴子抓伤也要打狂犬病疫苗？十一假期出游，这件事儿一定要注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 20:58

　　“去野生动物世界游玩时被猴子挠伤，后被医生告知必须打狂犬病疫苗，这种糟心事，希望大家以后都尽量避免！”昨日，市民杨女士向洛报融媒记者反映她和家人中秋假期的出游经历时，有些哭笑不得。

　　与动物互动时被抓伤，为啥要打狂犬病疫苗？

　　9月20日，杨女士和家人在省内一家野生动物世界游玩时，遭遇猴子抢食。

　　“当时我正伸手拿包里的饼干，几只成年猴子一下就跳到跟前，险些抢走我的包，慌乱拉扯中，我忙把饼干扔出去，猴子们才散开。”杨女士说，当时赶着和家人去下一站游玩，没注意胳膊上猴子留的抓痕，还破了点皮。

　　杨女士说，出游回家后，她发现胳膊上被猴子抓破的地方红肿仍未消散。随后到医院咨询，被医生告知必须打狂犬病疫苗。

　　记者在网上注意到，类似杨女士遭遇的并不鲜见，且大多人都有同样的问题“为啥需要打狂犬病疫苗”。“好多人不理解，被猴子抓伤为啥要打狂犬病疫苗，其实狂犬病只是统称，其在自然界的储存宿主动物包括食肉目动物和翼手目动物，这类动物都能传播狂犬病病毒。在全球范围内，99%以上的人类狂犬病是由犬传播的。”省预防医学会动物伤害预防救治委员会委员、洛阳市第六人民医院急诊科副主任张俊尚说，猴子和猫狗等一样，属于狂犬病传播的高风险动物，若被抓伤一定要引起重视。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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