文旅盛宴来了！第四届中原旅博会9月29日启幕

聚焦文旅产业，对话城市未来。9月29日至10月2日，由中共河南省委宣传部指导，省文化和旅游厅、市人民政府主办，洛阳旅游发展集团承办的第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)将在洛阳会展中心举行。

聚焦文旅产业，对话城市未来。9月29日至10月2日，由中共河南省委宣传部指导，省文化和旅游厅、市人民政府主办，洛阳旅游发展集团承办的第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)将在洛阳会展中心举行。

本届旅博会以“新户外、新消费、新生活”为主题，旨在打造一站式中原文旅产品展示、交易、交流、合作平台，共有近300个国内外文旅企业参展，同时举办文旅项目对接、交易采购、经贸合作、文创大赛等活动，全方位满足市民及游客的文旅消费需求，为文旅产业高质量发展再添助力。

各大展区同步发力，线上线下板块升级

本届旅博会延续并创新了“线上+线下”展会模式。其中，线下包括A、B两个室内展馆及一个室外展区，致力于提供文化旅游产品展示交易与合作采购平台，促进消费提质升级。

精致露营展区效果图

据悉，A展馆主要由旅博会序馆、旅游装备、户外休闲用品及精品民宿展区、知名文旅企业展区、商务洽谈和舞台区组成，旨在展示文旅产业发展成果，并为市民游客提供更多的旅游消费选择；B展馆主要展示文创、旅游商品及国际消费品，市民游客可以尽情选购颇具中原特色的文旅产品、农特产品、生活用品等；室外展区布置在洛阳会展中心南广场，将融合优质房车露营品牌与户外优势资源，以场景化、体验式的方式展示房车装备，多层面呈现高品质房车露营生活。

摩旅生活展区效果图

关于线上部分，本届旅博会精心搭建了中英文双语官方网站，谋划打造了线上文旅惠民活动，还将借助现场直播带货、网红达人探展、短视频创作等活动进一步丰富市民及游客的观展体验。

交流活动百花齐放，助力文旅产业发展

本届旅博会紧跟文旅发展新趋势，将组织举办开幕式、2021精品民宿与户外露营专项对接会、投资洽谈会和第八届中国洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛等活动，充分凸显其展示、交流功能，做好旅游合作的重要链接。届时，文旅产业领域知名专家学者、名企名人、国内外采购商及旅行商等将齐聚洛阳，友好交流、共谋合作。同时，为增强活动趣味性、参与感，本届旅博会将举办“行走洛阳读懂历史”逛展寻宝赢洛礼活动，为参与“打卡集章”的市民及游客送上“洛阳礼物”文创好礼。

作为我市“两节一会一论坛”的重要组成部分，本届旅博会将发出“文旅文创成支柱”的洛阳强音，不仅能够彰显中原文旅发展成果、展示洛阳城市品牌形象，更有助于进一步促进我市文旅产业健康发展，增强洛阳文旅品牌认可度和市场影响力，打造引领全国文旅新消费的风向标。

旅游装备、民宿展区效果图

需要提醒大家的是，本届旅博会设专业观众日和市民开放日。其中，专业观众日为9月29日全天、9月30日上午，将邀请专业采购商、文旅专家学者、媒体记者等共话文旅产业发展前景；市民开放日为9月30日下午至10月2日，将面向市民及游客免费开放，邀您共同见证洛阳文旅新征程。(记者 谢钰旸)⑧